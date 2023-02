Weniger Stress, dafür mehr Spaß und Selbstfürsorge! Das ist die Devise für drei Sternzeichen in dieser Woche. Besonders Achtsamkeit steht hier ganz hoch im Kurs.

Es ist nicht immer einfach, den Fuß vom Gaspedal zu nehmen und einen Gang runterzuschalten. Dies sollten einige von uns jetzt aber dringend tun. Denn nichts ist so wichtig, wie die eigenen Energiereserven im Blick zu behalten. Um diese wieder voll aufzuladen, sollten die drei folgenden Sternzeichen nicht nur auf die Sterne hören, sondern natürlich auch gaaanz tief in sich selbst hineinhorchen …

Steinbock

Im Job wird diese Woche viel von dir abverlangt. Du befindest dich auf der Überholspur und Herausforderungen fallen dir leicht, aber gib Acht auf dich! Auch du hast deine Grenzen. Übernimm dich nicht und mache dir intensive Ruhephase zunutze. Meditationsübungen und ausgiebige Spaziergänge mit Freund:innen können dir dabei helfen, eine gute Balance zwischen Arbeit und Entspannung zu finden. Etwas, was du jetzt gut gebrauchen kannst, denn in den kommenden Wochen bist du gefordert.

Wassermann

Wenn du das Wort Selbstdisziplin hörst, möchtest du am liebsten den Kopf in den Sand stecken. Kein Wunder! Die vergangenen Wochen waren anstrengend. Du hast immer 100 Prozent auf allen Ebenen gegeben und dich verausgabt. Damit sollte jetzt Schluss sein. Auch du solltest achtsam mit dir sein. Zumindest für den Moment. Gönn dir endlich mal wieder Spaß. Wie wäre es mit einer großen Portion Ablenkung, in dem du mit deiner:m Liebsten wegfährst? Einfach mal abschalten und die Seele baumeln lassen – das könnte jetzt genau das Richtige für dich sein. Auch viel Zeit an der frischen Luft tut dir und deiner Seele gut.

Stier

In den letzten Wochen warst du frei nach dem Motto: "Leinen los!", auf vielen Dating-Abenteuern! Ein Kennenlernen nach dem anderen fühlte sich für dich wie eine Regatta an, die langsam endet. Der Wind ist eingeschlafen. Jetzt folgt eine ruhigere Woche, in der du dich intensiv auf das fokussieren solltest, was in dir vorgeht. Du dümpelst vor dich hin. Und das ist auch gut so, weil du dich dabei auf das konzentrierst was deinen Motor am Laufen hält. Was gibt dir im stressigen Alltag Halt? Du fängst an zu hinterfragen, was ist und was bleibt bei all der Unruhe um dich herum. Die Antwort sind deine Freund:innen, deine Hobbys und eine intensive Massage, bei der du dich gedanklich treiben lässt und Sorgen über Bord werfen kannst.