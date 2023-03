© Who is Danny / Adobe Stock

Wenn eines dieser drei Sternzeichen den Raum betritt, könnte es ziemlich heiß werden. Denn die ziehen diese Woche jede:n in ihren Bann oder vielleicht auch aus?

Heute morgen aufgestanden und dich beim Blick in den Spiegel direkt selbst in dich verliebt? Ins Büro marschiert, als würde dir die Welt gehören? Und auf dem Weg dahin den ein oder anderen kleinen Flirt in der Bahn mitgenommen? Selbstbewusstsein macht sexy und diese drei Sternzeichen haben davon diese Woche ein riesige Portion abbekommen. Kein Wunder das sie auf andere unwiderstehlich wirken. Egal, ob Single oder verpartnert: Diese Woche strahlen diese drei Erotik pur aus. Und wer weiß, was sich daraus entwickelt.

Widder

Herzklopfen, erotisches Prickeln, heiße Flirts und ganz große Gefühle: Diese Woche hat das ganze Repertoire zu bieten und Widder können sich aussuchen, wonach ihnen der Sinn steht. Denn das Sternzeichen hat hohen Besuch: Romatik-Queen Venus und Glücksplanet Jupiter laufen durch den Widder. Für Singles bedeutet das: Es könnte leidenschaftlich werden – wer nicht will, muss jetzt auch nicht allein bleiben. Paare hingegen vertiefen ihre Beziehung, kommen sich noch näher und für die, die wollen, ist sicher auch das ein oder andere erotische Abenteuer drin.

Zwilling

Von erotischen Abenteuern träumen auch Zwillinge in dieser Woche und wer will, findet auch den passenden Gefährten, um sie in die Tat umzusetzen. Mars und Jupiter bieten extrascharfe Vibes. Wann, wenn nicht jetzt, ist der richtige Moment, neue sexuelle Erfahrungen zu sammeln. Im Kleinen, wie im Großen. Zwillinge lassen zu, wonach ihnen der Sinn steht. Jetzt geht es zur Sache. Doch auch für Paare startet eine gefühlsstarke Woche. Sie erneuern ihre Liebe füreinander und Singles können eine solche finden.

Schütze

Aufgepasst, es könnte warm werden, sehr viel wärmer sogar, jedenfalls, wenn ein Schütze den Raum bestritt: Venus verpasst den Schützegeborenen nämlich einen traumhaften Sex-Appeal und das macht sie als Partner:in besonders attraktiv. Der Schütze wirkt anziehend und punktet mit seiner zärtlichen und einfühlsamen Art. Singles erobern damit flirtlustig das ein oder andere Herz. Beziehungs-Schützen können sich auf große Harmonie und Einigkeit freuen.