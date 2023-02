Wochenhoroskop 3 Sternzeichen, die kommende Woche unwiderstehlich sein werden

Während der Neumond in den Fischen das ein oder andere Sternzeichen noch zu innerer Einkehr und Ruhe veranlasst, stehen drei Zeichen aufgeladen und voller Energie bereit, um die ganze Welt in ihren Bann zu ziehen.

Wassermann

Der Wassermann sprüht zu Beginn der Woche nur so vor Energie – zumindest dann, wenn es um Spaß und Freude geht. Und das ist total ok! Schließlich gibt es neben Job und Verpflichtungen des Alltags auch noch andere Dinge im Leben, da darf es auch Phasen geben, in denen Selbstdisziplin mal nicht auf Platz eins steht. Für (kreative) Hobbys, romantische Rendezvous oder Treffen mit Freunden ist der Wassermann zur Zeit umso mehr Feuer und Flamme. Das kommt auch denen unter ihnen zu gute, die noch als Singles unterwegs sind. Denn Wassermänner scheinen momentan ziemlich unwiderstehlich zu sein. Kein Wunder bei diesen positiven Vibes!

Fische

Bescheidenheit war gestern, lieber Fisch. In der kommende Woche zeigst du der ganzen Welt dein Strahlen und ziehst mit deiner Energie jeden in deinen Bann. Und zwar so richtig. Eitelkeit darf auch mal sein, also weg mit Understatement. Fische sind diese Woche on fire! Die perfekte Zeit, sich herauszuputzen und Altes abzustreifen. Und das wirkt auch auf andere anziehend. Wer weiß, wer sich in diese Gewässer verirrt und wen der Fisch mit seiner Ausstrahlung um die Flosse wickelt. Passendes Mantra: "Ich erlaube mir, meinen inneren Diamanten zum Funkeln zu bringen." Sich und andere mit einem ganz "neuen Ich" überraschen? Jetzt ist genau der richtige Moment dafür. Zeig dich!

Waage

Eine riesige Portion Glück hält Jupiter Anfang der Woche für alle Waagen bereit. Da fällt das Aufstehen am Montagmorgen gleich viel leichter. Egal ob Liebe, Freundschaft, Job – Jupiter sorgt für neue Bekanntschaften und schmiedet neue Allianzen. Vor allem kluge Köpfe und inspirierende Menschen haben es dem Luftzeichen angetan und üben eine große Faszination auf die Waage aus. Neue Blickwinkel, neue Welten und neue Ansichten ziehen das kreative, lebensfrohe Sternzeichen nächste Woche magisch an. Und mit der Waage-eigenen Offenheit und Selbstsicherheit beruht das auf Gegenseitigkeit. Wer weiß, was daraus entstehen mag.