Neue Woche, neuer Monat, neues Glück? Für diese Sternzeichen sieht es ab dem 28. August laut Horoskop genau danach aus.

Durch den Mars-Transit am Sonntag, 27. August, zieht in der darauffolgenden Woche ein frischer Wind in unseren astrologischen Energieströmen auf: Mitunter ist mit starken Böen zu rechnen.

Unser Nachbarplanet verweilt von nun an nicht mehr im Erdzeichen Jungfrau, sondern in der Waage, die den Luftzeichen zugerechnet wird. Waageenergie strebt grundsätzlich nach Harmonie, zeichnet sich durch Freigeistigkeit und Schöpfungskraft aus, fördert in einem Menschen Geselligkeit, Kompromissbereitschaft und Friedfertigkeit. Vermittelt durch Mars, der vor allem unseren Willen und Antrieb, unsere Lebenskraft und unseren Mut beeinflusst, wird diese Energie den Wunsch in uns bestärken, uns mit anderen Menschen zu verstehen und gemeinsame Zeit und Existenz ohne feste Ziele und Agenda zu genießen.

Allerdings befinden sich Sonne und Merkur derzeit im Zeichen der Jungfrau – was sich ein wenig mit genanntem Wunsch beißt.

Geprägt durch die Jungfrau-Energie denken und handeln wir nun eher ergebnisorientiert, strukturiert und zielstrebig. Wir sind weniger intuitiv, als wir es von uns kennen, dafür aber analytischer, und nehmen die Dinge ungewöhnlich genau. Unser Wille und unser Denken befinden sich somit in einem Konflikt. Der allerdings setzt nicht jedem Menschen zu – viele Personen können daran sogar wachsen, daraus lernen und Erkenntnisse gewinnen.

In der Woche vom 28. August bis zum 3. September profitieren folgende Sternzeichen am meisten von den vorherrschenden Energien.

Horoskop: 3 Sternzeichen, die ab dem 28. August die schönste Woche haben

Wassermann

Wassermann profitiert in dieser Woche sowohl von der Kraft des Mondes, der das Luftzeichen am Dienstag und Mittwoch besucht, als auch von der Mars-Waage-Energie. Du spürst deine Gefühle nun sehr intensiv, wodurch du sie gut einordnen und darauf reagieren kannst. Der rückläufige Merkur unterstützt dich dabei, deine Vergangenheit zu sortieren und Schlüsse zu ziehen, die schon bald sehr wichtig sein werden: Dir steht eine Wachstumsphase bevor, in der du dich neu ausrichten und deinem idealen Selbst näher kommen kannst.

Fische

Fische bekommen ebenfalls die Kraft des Mondes zu spüren, insbesondere die des Super-Vollmondes, der sich am Donnerstag in ihrem Zeichen abspielt. Du fühlst dich nun verbunden mit deinen Mitmenschen, Mitlebewesen und dem Geist des Universums. Du bist erfüllt von dem Wunder, an dem du jeden Tag deines Lebens teilhaben kannst. Dadurch, dass das große Ganze zurzeit so präsent für dich ist, stressen dich Alltagsdinge und -probleme kaum. Angenehm für dich – und dein Umfeld.

Waage

Waagen weckt Mars in ihrem Zeichen diese Woche geradezu auf. Dir wird nun bewusst, wer und was dir wichtig ist und woran du vorwiegend aus Gewohnheit und Bequemlichkeit festhältst. Dein dir eigentümliches Element Luft gewinnt in dir an Einfluss: Es zieht dich in die Welt, du interessierst und begeisterst dich für unterschiedlichste Menschen und Phänomene. Kurzum: Du findest jetzt zu dir selbst und kultivierst deine Authentizität.

Verwendete Quellen: astromedizin.info, BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop