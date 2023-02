von Sophia Kühle Der Erotikplanet Mars und der Glücksplanet Jupiter halten eine Woche voller Emotionen und sexuellen Spannungen bereit. Davon profitieren diese 5 Sternzeichen ganz besonders.

Gerade die Singles dieser Zeichen sollten die Woche nutzen, um wieder am Dating-Leben teilzunehmen. Die Sterne versprechen viele heiße Flirts, aber auch die Möglichkeit, tiefgehende Gefühle zu entwickeln. Vielleicht lässt die Liebe doch nicht mehr lange auf sich warten. Ganz nach dem Motto: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.

Fische

Diese Woche wartet eine Begegnung mit einem besonders attraktiven Menschen auf dich. Jetzt bist du bereit, diesem Menschen deine Zuneigung und Liebe zu schenken und bekommst diese Vertrautheit auch schnell zurück. Also: lass dich nicht unterkriegen und gib jeder noch so belanglos erscheinenden Begegnung eine Chance. Es könnte immer etwas Großes daraus entstehen.

Stier

Du gehörst zu den Stier-Geborenen? Dann stürze dich ins Dating-Leben. Diese Woche halten die Sterne vielversprechende Dates und Flirts bereit. Egal wie nervig die Kuppel-Aktionen deiner Freund:innen sind, manchmal scheinen sie doch zu funktionieren. Halt die Augen weiterhin offen, sonst verpasst du vielleicht genau in dieser Woche diesen einen Flirt, der zu einer Menge Emotionen und Gefühlen führt.

Krebs

Krebs-Singles können ihre Freiheiten diese Woche besonders gut auskosten. Ihr habt alles, was ihr braucht. Freund:innen, gutes Essen und die Motivation, jeden einzelnen Tag zu genießen. Du bist mit dir selbst und deinem Leben zufrieden und genau das strahlst du auch nach außen. Mit dieser Leichtigkeit findest du diese Woche möglicherweise die Kirsche auf der Sahnetorte. Denn: Unverhofft kommt oft.

Löwe

Der Glücksplanet Jupiter ist dir wohlwollend zugewandt. Er beschert dir eine Menge positiver Energien, die du in neue Bekanntschaften und Flirts investieren kannst. Ein herzlicher und liebevoller Umgang mit für dich attraktiven Personen beschert dir eine Woche voller Highlights in der Liebe. Die Außenwelt merkt, dass du dich selbst liebst und schenkt dir diese Liebe auch von der anderen Seite.

Waage

Der Mars sorgt diese Woche für eine Menge sexuelle Spannung. Egal mit wem du zusammenkommst, es knistert. In der Luft liegt Erotik pur, was dein Leben als Single zu einem Abenteuer werden lässt. Diese Energie, die du ausstrahlst, wirkt anziehend. Man verliebt sich schnell in dich. Also mach was draus! Das Hufeisen voller Glück liegt bereit und leert sich über dir aus.