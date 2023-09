Wie stehen die Sterne in der kommenden Woche ab 4.9.? Welche Sternzeichen dürfen sich besonders freuen? Wir haben die Glückspilze gekürt.

Es ist wieder so weit: Neue Woche, neues Glück. Auch in der kommenden Woche werden einige Sternzeichen ganz besonders vom Kosmos begünstigt und dürfen sich auf eine ganz besonders schöne neue Woche freuen. Welche das sind, liest du hier.

Drei Sternzeichen, auf die ab dem 4.9. die beste Woche wartet

Krebs

Glückliche Ereignisse werfen ihre Schatten voraus! Lieber Krebs, du darfst dich ganz besonders auf die kommende Woche freuen. Mit Sonne und Jupiter im Trigon kannst du eine Menge erreichen und deinen Träumen und Zielen ein großes Stück näher kommen. Vor allem im Job heißt das: Sei präsent, bring dich ein und mach dich stark für deine Projekte und Herzensthemen. Ganz wichtig: Vertraue auf deine Intuition, sie wird dir genau die richtigen Signale senden. Dein Einsatz in der kommenden Woche wird sich garantiert auszahlen.

Stier

Auch für den Stier bedeutet das Trigon zwischen Sonne und Jupiter eine richtige Glückssträhne. Alles läuft wie am Schnürchen und du kannst mit ganz viel Leichtigkeit in die erste Septemberwoche starten. Vor allem aber: Nutze die Chancen, die sich dir bieten – dein Bauchgefühl wird dich leiten. Auch von Freunden und Bekannten bekommst du Zuspruch und Unterstützung bei deinen selbstgesteckten Zielen. Freu dich auf eine wunderbare Woche voller kleiner und großer Freuden und genieße deinen Alltag.

Fische

Egal, ob Job, Finanzen, Freundschaften oder die Liebe: Du bist ein wahres Glückskind, lieber Fisch. In der kommenden Woche ist alles möglich und vielleicht erwartet dich sogar die ein oder andere Überraschung. Aber keine Sorge: Dein Herrscherplanet Neptun passt schon auf dich auf – und darauf, dass du bei wichtigen Entscheidungen auf dein Bauchgefühl hörst. In der nächsten Woche gelingt es dir auf jeden Fall mit Leichtigkeit all das Schöne im Leben zu sehen und du genießt es auch in den kleinen Momenten ganz bewusst und in vollen Zügen.