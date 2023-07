In der zweiten Juliwoche bietet uns das Universum viele schöne Möglichkeiten, das Leben zu genießen. Welche Sternzeichen besonders profitieren, liest du hier.

In der Woche vom 10. bis zum 16. Juli strahlt die Sonne weiterhin Krebsenergie auf uns aus. Wir verspüren ein starkes Bedürfnis, das Leben in all seiner Tiefe und Vielfalt zu erfahren, suchen nach Bedeutung und Sinn in unseren Beziehungen und Taten.

Der abnehmende Mond durchläuft die Sternzeichen Widder, Stier und Zwillinge, wodurch sich unsere Gefühlslage in einem angenehmen Zusammenspiel aus Impulsivität und Konstanz befindet.

Am 11. Juli wechselt Kommunikationsplanet Merkur in den Löwen und am 10. Juli erreicht Energieplanet Mars die Jungfrau. Folgende Sternzeichen können von den Gesamtkonstellationen in unserem Universum in dieser zweiten Juliwoche besonders profitieren.

Horoskop: Diese Sternzeichen haben ab dem 10. Juli das Glück auf ihrer Seite

Zwillinge

Zwillinge erleben vor allem gegen Ende der Woche eine Welle an Lebenslust und Energie. Du fühlst dich nun aufgeladen und bist dankbar für jeden Moment und jede Erfahrung. Mit dem Mond in deinem Zeichen spürst du deine Emotionen besonders intensiv und genießt die Klarheit und Kraft, die du daraus beziehst. Der Austausch mit anderen Menschen und der gemeinsame Einsatz für ein Ziel bekommen dir in dieser Woche gut und geben dir im Zweifel mehr, als an deinem Soloprogramm zu feilen.

Löwe

Löwen erfahren in dieser Woche Verstärkung durch den Planeten Merkur, der sich am 11. Juli in das Feuerzeichen begibt. Nun hast du ein hervorragendes Gespür für deine Mitmenschen, findest stets die richtigen Worte und stellst deine großartigen diplomatischen Fähigkeiten unter Beweis. Darüber hinaus verfügst du über einen kühlen Kopf und siehst die Dinge klar und pragmatisch. Wenngleich du dich zurzeit sehr geschmeidig im zwischenmenschlichen Miteinander bewegst, kannst du Momente für dich ebenfalls gut nutzen und genießen: Deine Kreativität und Tatkraft sind auf einem hohen Niveau und du kannst etwas voranbringen, das du lange vor dir hergeschoben hast.

Jungfrau

Jungfrauen verfügen diese Woche über jede Menge Energie und Motivation. Das liegt vor allem an Mars, der sich am 10. Juli in die Jungfrau bewegt. Du fühlst dich gesund und belastbar, verspürst viel Lust, produktiv zu sein und zu experimentieren. Nicht einmal dein Perfektionismus steht dir jetzt im Weg: Du hast eine gute Einstellung zu Fehlern und freust dich, auf jedwede Erfahrung und die daraus resultierende Lektion.

Verwendete Quellen: mondrausch.com, astromedizin.info, BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop