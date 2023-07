Auf Hitze folgt Gewitter - und auch aus astrologischer Sicht ist die Woche ab dem 10. Juli geprägt von starken Gegensätzen. Doch drei Sternzeichen werden dadurch regelrecht beflügelt.

So sehr, wie sich die aufgestaute Sommerhitze in reinigenden Gewittern entlädt, sprühen auch bei vielen kosmischen Energien im übertragenen Sinne diese Woche regelrecht die Funken. Fast allle Sternzeichen erhalten dadurch so manchen Vorteil – doch drei von ihnen haben nun ganz besonders viel Glück.

Wochenhoroskop ab 10.7.2023: 3 Sternzeichen sind jetzt besonders begünstigt

Die Sterne sind perfekt ausgerichtet, um eine Welle von Glück und Erfolg für einige Auserwählte zu entfesseln. Seien es bahnbrechende Karrierechancen, tiefgreifende emotionale Einsichten oder nahezu perfekte Harmonie mit anderen Menschen – für drei Sternzeichen stehen die Zeichen auf pure Magie. Im Video erfahrt ihr, welche Sternzeichen nun besonders im Fokus des Universums stehen.