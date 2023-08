Der Hochsommer meldet sich mit einer fabelhaften Woche zurück und schenkt drei Sternzeichen dabei besonders starke Unterstützung.

Der Sommer zeigt sich von seiner schönsten Seite: Die Woche vom 14. August 2023 wird für viele von uns voller aufregender Momente und angenehmer Überraschungen sein. Doch für drei bestimmte Sternzeichen sieht der Kosmos eine besonders positive Energie vor: Während viele von uns die Routinen des Alltags durchleben, eröffnet sich für diese Zeichen eine Woche voller Magie und besonderer Momente.

Wochenhoroskop ab 14.8.2023: Für drei Sternzeichen gibt es kosmischen Rückenwind

Egal, ob es die wärmenden Strahlen des Spätsommers oder eine besondere Sternenkonstellation ist: Diese drei Sternzeichen werden in dieser Woche besonders begünstigt. Egal, welche Herausforderungen vor ihnen liegen - solange sie nicht vor ihnen zurückschrecken und sich in ihre Routine zurückziehen, wird diese Woche für sie wie ein rauschendes Fest sein. Neugierig, welche Zeichen diese besondere Woche erleben dürfen? Dann schaut euch das Video an und erfahrt, welche Überraschungen die Sterne für sie bereithalten.