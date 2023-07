Neue Woche, neuer Mondzyklus, neues Glück: Bei diesen Sternzeichen läuft ab dem 17. Juli laut Horoskop alles glatt.

Die dritte Juliwoche beginnt mit einem Neumond in Krebs und damit startet auch ein frischer, unberührter Mondzyklus. Während in diesem gut vier Wochen währenden Zeitraum besonders die Sternzeichen Steinbock, Wassermann und Waage profitieren können, sendet das Universum in der nun anstehenden Woche vom 17. bis 23. Juli vor allem folgenden Tierkreiszeichen positive Energien – für sie läuft jetzt nahezu alles wie geschmiert.

Wochenhoroskop: Diese Sternzeichen haben jetzt das Glück auf ihrer Seite

Fische

Fische können sich diese Woche voll und ganz auf sich verlassen – und auf Saturn. Als Hüter der Gerechtigkeit und Fairness begleitet er dich derzeit auf Schritt und Tritt und hilft dir dabei, deinen Werten und Prinzipien treu zu bleiben: Du glaubst an Ehrlichkeit und bist davon überzeugt, dass auch die leisen Töne früher oder später Gehör finden werden. Nun: Wenn du aufmerksam bist, wirst du in den kommenden Tagen wiederholt Zeichen bekommen, dass du damit recht hast.

Widder

Widder sind üblicherweise eher impulsiv und gehen die Dinge mit Leidenschaft und Tatkraft an. In dieser Woche ruft sie die langsam abschwächende Energie der Krebssonne jedoch dazu auf, bedachter zu agieren und sich aufmerksamer gegenüber ihrem Umfeld und ihren Mitmenschen zu verhalten. Du findest nun viel Gefallen am Zuhören, bist daran interessiert, Zusammenhänge im Detail zu verstehen und in die Tiefe zu gehen. Auch wenn diese Seite an dir vielleicht nicht immer am stärksten ausgeprägt und dir nicht ganz so vertraut ist: Du genießt es, dein etwas anderes Ich auszuleben, und sammelst damit durchweg positive Erfahrungen.

Löwe

Die Löwe-Saison beginnt zwar erst am Sonntag, doch das Feuerzeichen fühlt sich bereits diese Woche wie ein Geburtstagskind: Du bist energiegeladen, lebenslustig und hast das angenehme Gefühl, dass sich die ganze Welt um dich dreht – natürlich ohne dass du es forderst oder forcierst. Es kommt dir jetzt einfach so vor, als füge sich das Schicksal zu deinen Gunsten, als liefe alles, wie du es dir wünschst. Einen Anteil an diesem Empfinden hat gewiss auch der Mond, der sich von Mittwoch bis Freitag in deinem Zeichen aufhält. Er fördert bei dir ein Gefühl der Ganzheit und Ausgeglichenheit, das dich gelassen und belastbar macht.

Verwendete Quellen: BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop, astromedizin.info, mondrausch.com