Wochenhoroskop ab 17.7.2023: Für 3 Sternzeichen startet jetzt eine Glückssträhne

Positive Energien und ungeahnter Erfolg: Für drei Sternzeichen wird die Woche ab dem 17. Juli ein echtes Erlebnis!

Mit dem Eintritt des Neumonds in Krebs am 17. Juli beginnt ein neuer, unberührter Mondzyklus, der uns eine Welle frischer Energien und Möglichkeiten bietet. In diesem vierwöchigen Zyklus profitieren vor allem drei Sternzeichen, die sich auf eine ganz besondere Glückssträhne freuen dürfen.

Wochenhoroskop ab 17.7.2023: Diese 3 Sternzeichen haben die beste Woche

Das Universum scheint in der Woche vom 17. bis zum 23. Juli vor allem für diese drei Tierkreiszeichen positive Energien zu senden. Alles scheint für sie nahezu perfekt zu laufen: Ob es darum geht, berufliche Herausforderungen zu meistern, persönliche Beziehungen zu stärken oder neue Lebensziele zu setzen – die Sterne unterstützen sie auf ihrer Reise. Im Video seht ihr, wer genau sich jetzt über viel Rückenwind und tolle Glücksfälle freuen kann.