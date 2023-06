Wochenhoroskop ab 19.6.2023: 3 Sternzeichen haben jetzt am meisten Glück

Die neue Woche hat für alle Sternzeichen viel Glück im Gepäck – doch für drei von ihnen ganz besonders viel.

Das Schicksal kann manchmal ganz schön launisch sein: Es gibt diese Wochen, in denen einfach nichts rund läuft und alles schwierig und anstrengend erscheint. Aber es gibt auch diese Wochen, in denen wir uns rundum gut fühlen und uns plötzlich mühelos alles gelingt, was wir uns vornehmen. Drei Sternzeichen steht jetzt so eine Ausnahmewoche bevor, von der sie jeden einzelnen Moment genießen können

Wochenhoroskop ab 19.6.2023: 3 Sternzeichen haben jetzt besonders viel Glück

Merkur, Venus und Mars unterstützen diese Sternzeichen auf ganz unterschiedliche Weise: Ob tolle neue Erfahrungen, große Erfolgserlebnisse oder einfach gemeinsame Aktivitäten mit Freunden, Familie oder Partner, die sie rundum glücklich machen – diese Woche ist eine wahre Glückswoche für sie. Im Video seht ihr, welche Sternzeichen nun von den Sternen besonders reich beschenkt werden.