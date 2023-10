Wochenhoroskop ab 2.10.2023: Auf drei Sternzeichen warten goldene Tage voller Glück

Und schon starten wir in den Oktober... Welche Sternzeichen sich auf einen kosmischen Höhenflug freuen dürfen, verraten wir hier.

Am Montag, dem 2.10. starten wir in die erste Oktoberwoche und langsam spüren wir den Herbst immer deutlicher. Auch im Universum verändern sich die Planetenkonstellationen und nehmen Einfluss auf die Sternzeichen. Doch für welche drei Sternzeichen haben sich die Sterne besonders gut aufgestellt?

Drei Sternzeichen dürfen sich ab dem 2.10. auf eine besonders glückliche Woche freuen

Löwe

Wow, für den Löwen hat das Universum in der kommenden Woche ein richtiges Feuerwerk parat. Sonne, Mars, Venus und Merkur stehen an deiner Seite und kümmern sich höchstpersönlich um dein Wohlbefinden. Die Sonne schenkt Zuversicht und ein sonniges Gemüt, Merkur stärkt deine Kommunikations-Skills und Mars dein Durchhaltevermögen. Das kommt dir beim Erreichen deiner Ziele sehr zu Gute. On top schenkt Liebesgöttin Venus dir eine unwiderstehliche Aura. Wenn das mal kein Erfolgspaket ist, das das Universum für dich geschnürt hat. Ob in der Liebe oder im Job, in der kommenden Woche stehen alle Sterne auf Erfolgskurs.

Jungfrau

Jungfrauen erleben in der Woche ab dem 2.10. einen richtigen Selbstbewusstseins-Boost. Gestärkt durch Merkur, Neptun und Pluto, weißt du jetzt genau, was du willst und lässt dir auch von kritischen Stimmen nicht reinreden. Ganz im Gegenteil: Themen, die dir am Herzen liegen, setzt du erfolgreich durch, ohne dich von den Zweifeln anderer beirren zu lassen. Unterstützung erhältst du dabei vor allem von Merkur. Wie sollte es auch anders sein? Mit deinem Herrscherplaneten im eigenen Zeichen kann dir niemand etwas vormachen, ganz im Gegenteil, die anderen dürfen ruhig merken, wer hier in der kommenden Woche auf dem Erfolgskurs segelt.

Waage

Time to shine, liebe Waage – es wartet eine erfolgreiche Woche auf dich. Ab dem 2.10. läuft es richtig rund und du kannst auf allen Ebenen glänzen. Im Job mit deiner Expertise, deinem Einsatz, deiner Bereitschaft, richtig Gas zu geben, aber auch als Team-Player und mit deiner zugewandten Art. Man schätzt dich sehr und weiß um deinen Wert. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um neue Projekte voranzutreiben, Ideen zu präsentieren und die eigene Position zu festigen. Doch nicht nur im Beruf, auch in der Liebe fühlst du dich geborgen und wohl, Konflikte können schnell aus der Welt geschafft werden und umso mehr genießt du die Zeit mit deinen Liebsten. Mit deiner Power kannst du Bäume ausreißen, nutze sie und gönn dir in deiner Freizeit ruhig ein bisschen Abenteuer.