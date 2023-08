Die Sonne wechselt in Jungfrau, Merkur wird rückläufig, Mars erreicht Waage – welche Sternzeichen in dieser ereignisreichen Woche ab dem 21. August die besten Glücksaussichten haben, liest du hier.

Nach einem vergleichsweise ruhigen Wochenende wird die Woche vom 21. bis zum 27. August aus astrologischer Sicht wieder ereignisreicher.

So steht uns am Dienstag zunächst ein Sonnenwechsel bevor: Am 23. August überschreitet die Sonne die Grenze zwischen Löwe und Jungfrau. Statt lebensbejahender, leidenschaftlicher Energien strahlt der zentrale Stern unserer Galaxie für die nächsten Wochen eher vernunftstärkende, erdende Impulse auf uns herab. Die kritische Stimme in unserem Kopf kann nun lauter sein als gewöhnlich, Entscheidungsprozesse gehen wir lieber rational an als intuitiv, und wir fühlen uns wohler, wenn wir alles durchgeplant haben, als wenn wir Dinge offen lassen und dann spontan sein müssen.

An demselben Tag, also ebenfalls am Dienstag, den 23. August, wird zudem noch Merkur rückläufig – und dieser Planet verweilt derzeit ebenfalls im Energiefeld Jungfrau. In dieser Phase der Rückläufigkeit des Kommunikationsplaneten kann in uns der Wunsch entstehen, gewisse Fragen in Bezug auf uns selbst zu stellen, die uns dabei helfen können, wesentliche Dinge zu verstehen: Wann und wozu habe ich angefangen, an mir zu zweifeln? Was habe ich mir für mein Leben gewünscht? Diese Themen aufzugreifen und zu durchdenken, wird zwar nicht gerade leicht oder spaßig – kann jedoch befreiende Erkenntnisse liefern.

Am Sonntag, den 27. August, geht schließlich Energieplanet Mars in Waage über. Unter Waage-Einfluss wird uns Mars eher dazu animieren, unsere Kräfte in unsere Beziehungen und Freizeit zu investieren als in Karriere und Job.

Folgenden Sternzeichen kommen die energetischen Einflüsse in der Woche ab dem 21. August laut Horoskop besonders zugute.

Horoskop: 3 Sternzeichen haben ab dem 21. August eine besonders schöne Woche

Steinbock

Steinböcke können in dieser Woche besonders gut loslassen und entdecken dabei ihre Kreativität. Mehrmals erlebst du nun, dass du in dem Moment, in dem du etwas aufgibst, plötzlich die Lösung findest und eine Sache zu einem erfreulichen Abschluss bringen kannst. Vielleicht kannst du von dieser Erfahrung auch in der Zukunft profitieren: Entspannt gelingen viele Dinge einfach besser.

Skorpion

Skorpione können jetzt mit voller Überzeugung und ganzem Einsatz leben und entscheiden – und das fühlt sich echt und angenehm an. Du stehst zu dem, was du tust, stehst dazu, wer du bist und was du denkst. Und das mag dich zwar überraschen, aber: Deine Mitmenschen schätzen das an dir und bestärken dich darin.

Schütze

Schützen haben diese Woche unter anderem Jupiter auf ihrer Seite, der sie darin unterstützt, zu wachsen und zu heilen. Der Jungfrausonne zum Trotz baust du jetzt an Lebenskraft und -freude auf, kannst dich und dein Leben bedingungslos annehmen und wertschätzen. Auf deine Intuition kannst du dich verlassen und über deine Werte und Ziele bist du dir im Klaren. Eine gute Woche, um alles zu tun oder auf den Weg zu bringen, was immer du möchtest.

Verwendete Quellen: astromedizin.info, BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop