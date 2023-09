Wochenhoroskop ab 25.9.2023 Drei Sternzeichen sind jetzt wahre Glückspilze

Am 25.9. beginnt die erste Woche der Waage-Saison. Für welche Sternzeichen diese Tage laut Horoskop unter besonders günstigen Vorzeichen stehen, liest du hier.

Am Wochenende – genauer gesagt am 23.9. – wechselt die Sonne von der bodenständigen Jungfrau in die schöngeistige Waage und damit beginnt nun am Montag, den 25.9. nicht nur die erste Woche im neuen Zeichen, sondern mit der Tag-und-Nacht-Gleiche auch der Herbst. Für die Sternzeichen bedeutet dies einen energetischen Wechsel, den wir alle zu spüren bekommen.

Außerdem befindet sich der Mond in der kommenden Woche nun auch schon wieder in seiner letzten Zyklusphase: Der zunehmende Halbmond gipfelt am 29.9. im Vollmond im Widder.

Einige Sternzeichen profitieren laut Horoskop besonders von den kosmischen Veränderungen und dürfen sich auf eine glückliche und erfolgreiche Woche freuen.

Drei Sternzeichen haben ab 25.9. die beste Woche

Krebs

Neue Woche, neues Glück: In der Woche vom 25.9. kommen Krebse ihren Zielen ein großes Stück näher. Jupiter, Merkur und Saturn haben ihre Kräfte gebündelt und unterstützen dich kosmisch mit einer Extraportion Motivation, Tatendrang und Power, um deine Vorhaben endlich in die Realität umzusetzen. Du trittst selbstbewusst auf, weißt, was du kannst und setzt dich souverän für deine Interessen ein. Die Sterne versorgen dich mit Mut und Energie und du zeigst dich offen für Veränderungen, neue Impulse und Herausforderungen. Mit deiner Lebensfreude steckst du alle um dich herum an. Wenn das nicht optimale Vorzeichen für einen perfekten Start in den Herbst sind!

Widder

Die Sterne lieben den Widder in der kommenden Woche. Du bist ein absolutes Glückskind und kannst dich von Sonne, Mars und Venus verwöhnen lassen. Alle Vorzeichen stehen auf Genuss, Freude und Leichtigkeit. Ganz besondere Kraft verleiht dir am 29.9. der Vollmond im eigenen Zeichen, dessen Energie dir zum Ende der Woche Flügel verleiht, aber auch deine tiefsinnige Seite an die Oberfläche holt. Möglicherweise tut sich auch in der Liebe etwas, mach dich auf eine Überraschung gefasst.

Wassermann

Wassermänner dürfen sich auf eine günstige Konstellation im Universum freuen. Sowohl die Sonne als auch Venus, Mars und der Vollmond schützen und behüten dich jetzt. Du startest mit guten Ideen, motiviert und kreativ in die neue Woche. Das könnte sich im Job durchaus auszahlen. Deine Freizeit gestaltest du aktiv. Du bist selbstbewusst, hast Lust, auszugehen, dich mit Leuten zu treffen und Neues zu erleben. Selbst Trubel und Hektik können dich aktuell nicht aus der Ruhe bringen. Es läuft einfach richtig rund.

Quelle: Brigitte Horoskop