Der Juli startet mit zahllosen Glücksmomenten und bringt diese Woche vor allem drei Sternzeichen besonders viel Unterstützung.

Der Juli meldet sich mit einem kosmischen Paukenschlag an: Die kommende Woche, besonders der Montag, verspricht eine erfrischende und kosmisch bedeutsame Zeit zu sein. Alle Sternzeichen profitieren von der positiven Energie, die die kommenden Tage prägt – und drei Sternzeichen erhalten ganz besonders viel Rückenwind vom Universum.

Wochenhoroskop ab 3.7.2023: Das sind die drei Glücks-Sternzeichen der Woche

Was diese Woche so besonders macht: Am 3. Juli steht der Vollmond an, der den Höhepunkt des aktuellen Mondzyklus markiert und eine perfekte Gelegenheit bietet, Wünsche und Visionen für die Zukunft zu manifestieren. Neugierig? Welche Sternzeichen besonders gut in diese Woche starten und sich auf eine energetische und produktive Zeit freuen dürfen, seht ihr im Video!