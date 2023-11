November ist ein düsterer Monat? Das erleben diese Sternzeichen in der Woche ab dem 6. November anders: Laut Horoskop steht ihnen eine strahlende Glückswoche bevor.

Der November wird als Monat oft zu Unrecht unterschätzt. Gelegen zwischen dem glitzernden Dezember mit all seinem Weihnachtstrara und dem Oktober, der regelmäßig mit wunderschönen Herbst- bis Spätsommertagen überrascht, geht er in unserer Wahrnehmung unter als der Monat, in dem es kalt und dunkel wird und allen ständig die Nase läuft. Wie gesagt: Unfair. Schließlich beginnt im November die Grünkohlzeit, jetzt haben Fenchel und Rote Bete Saison, Pilze sind meist ebenfalls noch zu bekommen und Äpfel aus den deutschen Anbaugebieten wie dem Alten Land schmecken frisch, aromatisch und ganz besonders lecker. Weihnachten ist weit genug weg, um uns davon nicht gestresst zu fühlen, und der laute Sommer mit all seinem Trubel und Spaßzwang löst ebenfalls keinen Druck mehr auf uns aus.

Astrologisch gesehen bewegen wir uns im November langsam auf den Energiekreis des Schützen zu – ein Kraftfeld, das von Harmonie und Lebensfreude geprägt ist und von tiefem Vertrauen in die Natur und den Kosmos. Am 10. November macht Merkur den Anfang: Der Kommunikationsplanet erreicht den Schützen am Freitag. Wohlwollen und Friedfertigkeit können von da an unser Miteinander bestimmen, zugleich kann unsere ungeduldige Seite deutlicher zum Vorschein kommen, die von Problemen nichts hören möchte und aufgibt, sobald es kompliziert wird.

Der Mond durchläuft in der Woche ab dem 6. November die Sternzeichen Löwe, Jungfrau und Waage, ehe er am Sonntag den Skorpion erreicht, wo schließlich der nächste Neumond stattfinden wird.

Folgende Sternzeichen können von den kosmischen Konstellationen in der zweiten Novemberwoche insgesamt am meisten profitieren.

Horoskop: 3 Sternzeichen erwartet ab dem 6. November eine Woche voller Glück

Wassermann

Wassermänner entdecken diese Woche eine große Kraft in sich selbst. Du fühlst dich vom Außen zurzeit zwar angestrengt und sehr gefordert, findest aber stets eine Heimat und einen Ruhepol in dir, auf den du jederzeit zugreifen kannst. Nun erlebst du in beeindruckender Weise, wie wichtig es ist, deine innere Balance zu pflegen und auf dich zu achten – eine wertvolle Erkenntnis für dein weiteres Leben.

Jungfrau

Jungfrauen fühlen sich insbesondere durch den Mond in ihrem Zeichen gestärkt. Du vertraust jetzt dir und deinen Bedürfnissen, achtest deine Gefühle und deine innere Stimme. Deine Klarheit wirkt sich auf dein Umfeld positiv und beruhigend aus, was wiederum auf dich positiv zurückstrahlt. Diese Woche läuft bei dir alles einfach rund.

Schütze

Schützen hilft insbesondere die Ankunft Merkurs in ihrem Zeichen dabei, sich zu sammeln und zu orientieren. Du findest nun zu dir, siehst die Dinge aus einer Perspektive, mit der du dich wohl fühlst und die wenig Stress und Alarm für dich bedeutet. Deine Verfassung und Stimmungslage machen dich offen für Neues und empfänglich für Freuden und Erlebnisse, die du dir bislang noch nicht vorstellen konntest.

Verwendete Quellen: astromedizin.info, mondrausch.com, BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop