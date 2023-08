Abnehmender Mond, Perseiden und Löwe-Sonne: Welche Sternzeichen in der Woche vom 7. bis 13. August die schönsten Tage haben, liest du hier.

An die Löwe-Sonne haben wir uns mittlerweile gewöhnt, von dem Supermond am 1. August allmählich erholt, und die anderen Planeten unseres Sonnensystems senden uns überwiegend stabile Energien. Klingt so weit nach einer eher unspektakulären astrologischen Woche. Wären da nicht die Perseiden. Zwar erreicht der sogenannte Sternschnuppenregen seinen Höhepunkt erst am Wochenende, also um den 12. August. Doch zu spüren ist sein Einfluss auch jetzt schon – schließlich befinden wir uns längst mittendrin in der Trümmerwolke des Kometen 109P/Swift-Tuttle.

Grundsätzlich sind die Perseiden nichts, was uns emotional großartig aus der Ruhe bringen oder erschüttern kann. In der Regel ist ihr Einfluss eher positiv: Sie lassen uns unsere Wünsche erkennen und helfen uns so dabei, sie zu verwirklichen. Nicht alle Menschen sind stets gleichermaßen empfänglich für die Wirkung des Meteorstroms, aber da wir alle Teil dieses Universums sind und mit jedem darin enthaltenen Element verbunden, schließt sie niemanden völlig aus.

Insgesamt kommen die Verhältnisse, die in unserem Universum in der Woche ab dem 7. August vorherrschen, vor allem folgenden Sternzeichen in hohem Maße zugute.

Horoskop: Diese Sternzeichen haben ab dem 7. August die schönste Woche

Wassermann

Wassermänner können in dieser Woche vieles abschließen, loslassen und sich befreien. Gutes Timing, denn Mitte August kündigt sich ein Neubeginn an. Ehe du dich jedoch in das nächste Kapitel stürzt, genießt du in dieser Woche erst einmal die Leichtigkeit des einfachen Seins, eines Lebens mit wenig Gepäck. Präge dir dieses Gefühl gut ein – vielleicht möchtest du es in Zukunft manchmal wiederfinden.

Fische

Fische fühlen sich in dieser Woche geborgen und gut aufgehoben. Du erlebst nun besonders intensiv, wie viel Kraft dir deine Liebsten geben, dank ihnen fühlst du dich wie unantastbar und in jedem Fall unerschütterlich. Es ist schön, hin und wieder emotional daran erinnert zu werden, was das Wichtigste im Leben ist. Denn nur wenn wir das wissen und fühlen, können wir uns passend in der Welt positionieren.

Löwe

Passend zur Löwe-Saison mischen sich in dieser Woche Uranus und Jupiter in das Geschick des Feuerzeichens ein. Du kannst jetzt über dich hinauswachsen, bist kreativ, produktiv und stimmigerweise selbstbewusst genug, um dir mutige Ziele zu setzen. Für deine Mitmenschen stellst du derzeit eine große Stütze dar. Du vermittelst ihnen Behaglichkeit und Wohlbefinden, was sie dir mit sehr viel Liebe und Wertschätzung danken. Das wiederum wirkt sich zusätzlich bestärkend auf dich aus.

Verwendete Quellen: astromedizin.info, BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop