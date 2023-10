Das Wetter wird herbstlicher, die Tage kürzer, das Jahr fortgeschrittener. Welche Sternzeichen aus astrologischer Sicht ab dem 9. Oktober besonders glückliche kosmische Einflüsse zu spüren bekommen, liest du hier.

Die Natur vor unserer Haustür verzaubert uns mit bunten, herbstlichen Farben, das Universum in weiter Ferne hält wie immer bunte Konstellationen für uns bereit: Direkt am Montag, den 9. Oktober, begibt sich Venus ins Tierkreiszeichen Jungfrau. Nun beginnt eine Phase, in der wir kritisch und rational auf unsere Mitmenschen sowie unsere Beziehungen zu ihnen blicken – leidenschaftliche und sentimentale Interaktionen können hingegen seltener werden.

Am 12. Oktober, Donnerstag, wechselt Mars bereits aus der Waage ins Wasserzeichen Skorpion. Von jetzt an treiben uns weniger Optimismus, Hoffnung und der Wunsch nach Harmonie als ein Bedürfnis nach tiefen Erfahrungen, unvergesslichen, bedeutungsvollen Momenten und Raum zur Selbstverwirklichung an.

Der abnehmende Mond, der zunächst die Sternzeichen Löwe und Jungfrau durchläuft, gipfelt am Samstag, 14. Oktober, in seiner Neumondphase, die sich in der Waage abspielt. In diesen Tagen bieten sich somit die letzten Gelegenheiten, die noch offenen Aufgaben des derzeitigen und bald zum Abschluss findenden Mondkreislaufs zu erledigen.

Um es auf den Punkt zu bringen: Die Woche wird wieder einmal interessant. Für folgende Sternzeichen wird sie sich darüber hinaus laut Horoskop besonders positiv entwickeln.

Horoskop: 3 Sternzeichen, die ab dem 9. Oktober eine besonders angenehme Woche haben

Steinbock

Steinböcke fühlen sich in dieser Woche nahezu unerschütterlich und ruhen in sich selbst. Was du dir vornimmst, schaffst du ohne größere Schwierigkeiten, trotzdem sammelst du Erfahrungen, aus denen du sehr viel lernst – sowohl im beruflichen Kontext als auch im sozialen. Du kannst dich darauf verlassen, dass der Kosmos jetzt in all deinem Tun und Entscheiden hinter dir steht.

Widder

Widder wissen zurzeit genau, was sie wollen, und können lang gehegte Absichten in die Tat umsetzen. Du verfügst nun über eine starke Intuition, bist entschlussfreudig und handelst mit Überzeugung und Herz. Ausgezeichnete Voraussetzungen, um mit deinem Vorgehen Erfolg zu haben – und um etwas zu wagen.

Zwillinge

Zwillinge können sich auf eine Woche der Erkenntnisse und wertvoller Begegnungen freuen. Du bist jetzt besonders neugierig, offen und bereit, deine Mitmenschen und Erfahrungen so zu nehmen, wie sie sind. Die kommenden Tage eignen sich gleichermaßen, neue Beziehungen zu knüpfen wie bestehende zu vertiefen.

Verwendete Quellen: astromedizin.info, mondrausch.com