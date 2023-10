Wochenhoroskop ab dem 16.10.: 3 Sternzeichen haben eine Glückswoche vor sich

Am Wochenende starten wir mit der Sonnenfinsternis in die Eklipsen-Saison, aber auch sonst ist astrologisch einiges los. Welche Sternzeichen profitieren kommende Woche besonders von den Sternenkonstellationen?

Die kommenden Wochen sind astrologisch vor allem durch die verschiedenen Finsternisse geprägt. Wir starten am Samstag, den 14. Oktober mit der Sonnenfinsternis in der Waage, gefolgt von der Mondfinsternis im Stier am 28.10. Außerdem stehen wir aktuell unter dem Einfluss von Venus, die sich noch bis Anfang November in der analytischen Jungfrau aufhält. Das bedeutet, dass wir unseren Fokus noch einmal mehr auf unsere Herzensprojekte lenken sowie Klarheit und Ordnung schaffen können. In der Liebe darf aber der Kopf Ruhe geben und dem Herzen das Sprechen überlassen.

Drei Sternzeichen können sich ganz besonders auf die kommende Woche freuen, denn laut Horoskop hält das Universum wunderbare Sterne für sie bereit.

Diese Sternzeichen haben ab 16. Oktober die beste Woche

Stier

Für den Stier wird es in der nächsten Woche rote Rosen regnen – wie Hildegard Knef sang. Glücksplanet Jupiter und Liebesgöttin Venus versüßen dir die Tage mit ganz vielen positiven Energien und bereiten dir beste Voraussetzungen dafür, deine Herzenswünsche wahr werden zu lassen. Unterstützung bekommst du dabei von Mars, der dich in Struktur, Durchsetzungskraft und Urteilsvermögen stärkt und du so ganz klar siehst, was dir gerade wichtig ist und wer oder was zukünftig nicht mehr in dein Leben passt. Für alle Singles: Es könnte ein Mensch in dein Leben treten, der dein Herz gewinnt. Augen auf!

Skorpion

Unter der aktuellen Mars Energie, ihrem Herrscherplaneten, der im eigenen Zeichen steht, starten Skorpione voller Power und in bester Stimmung in die kommende Woche. Für die dazugehörige Portion Glück sorgt Jupiter, sodass dir alles gelingt, was du anpackst. Neuem gegenüber bist du aufgeschlossen, du lässt dich begeistern und mitreißen. Damit du dabei nicht zu euphorisch über das Ziel hinausschießt, tritt ab und an einen Schritt zurück, bevor du unvorsichtige Entscheidungen triffst. Dennoch: Deine anpackende Art und inspirierenden Ideen, sind bemerkenswert – das sehen auch andere. Und sollte da doch etwas im Argen liegen, löst Venus es im Nullkommanix mit ganz viel Liebe auf.

Wassermann

Während andere es sich lieber zu Hause auf der Couch gemütlich machen, blühen Wassermänner in der jetzt richtig auf. Du fühlst dich voller Power, stark und liebst es aktiv zu sein. Am liebsten bist du jetzt mit Freund:innen oder deinem:r Partner:in unterwegs. Egal ob Kino, Restaurantbesuch, ein spontaner Kurztripp oder ein Spielabend mit Freunden, du hast ganz viel Freude an der Gesellschaft deiner Lieblingsmenschen. Hinzukommt: Sonne und Merkur helfen dir dabei, deine eigenen Interessen und Ideen durchzusetzen, sodass auch das ein oder andere Herzensthema in Angriff genommen werden kann.

Quelle: Sodiac.de, Brigitte Horoskop