Schweigen, Blicke, Tonfall. Nicht alles, was wir sagen wollen, drücken wir in Worten aus. Welche Sternzeichen besonders gut darin sind, nonverbale Signale zu interpretieren, liest du hier.

Worte haben ohne Kontext meist eine andere Bedeutung als mit – und in unterschiedlichen Kontexten können sie verschiedene Bedeutungen haben. Das zeigt schon, dass nicht alles, was wir sagen möchten, in unseren Äußerungen steckt. Oder dass es nicht allein in ihnen steckt. Blicke, Gesten, Pausen, Lautstärke und Tonfall sind nur einige der Signale, die wir unserem Gegenüber senden, während wir kommunizieren. Folgende Sternzeichen verfügen über ein besonderes Talent, wahrzunehmen, was nicht zur Sprache kommt – und es angemessen zu interpretieren.

Horoskop: 3 Sternzeichen, die mehr hören, als andere sagen

Fische

Fische können sich in ihre Mitmenschen einfühlen wie kaum ein anderes Sternzeichen. Oft bräuchten sie gar keine Worte, um zu wissen und zu verstehen, was andere sagen möchten – und was sie nicht sagen möchten. Zugegeben: Aufgrund seiner Kreativität kann das Wasserzeichen manchmal etwas über das Ziel hinausschießen und Bedeutung sehen, wo eigentlich vielleicht gar keine ist. In den meisten Situationen ist die Feinfühligkeit der Fische allerdings ein großes Geschenk – das ihren Mitmenschen manch eine unangenehme Erklärung erspart.

Waage

Waagen haben ein außerordentliches Talent für Kommunikation und Konversation. Selbst feine Nuancen, kurze, doch bedeutungsvolle Pausen und wohl gewählte Formulierungen nehmen sie deutlich wahr und wissen sie sofort richtig einzuordnen. Gespräche mit dem Luftzeichen fühlen sich leicht und harmonisch an und sind geprägt von Austausch und Verständnis.

Schütze

Schützen sind in der Regel besonders vorsichtig mit ihren Interpretationen und setzen voll auf eine aufmerksame Beobachtung. Sie sind sich der unterschiedlichen möglichen Bedeutungen von Worten sehr bewusst und betrachten Aussagen daher stets im Zusammenspiel mit all den anderen Eindrücken, die auf sie einwirken. Dabei sind sie äußerst geduldig, wenn es darum geht, Schlüsse zu ziehen. Gerade das, diese Vorsicht, Geduld, Verzögerung in ihren Urteilen lässt sie mehr wahrnehmen als viele andere. Denn während andere bereits zu wissen glauben, was ihr Gegenüber sagen will, hören Schützen noch interessiert zu – und bekommen dadurch oft genug mit, worauf es wirklich ankommt.