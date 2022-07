von Claudia Hohlweg Für alle Zeichen gilt: Unter dem Einfluss des Vollmonds im Steinbock am 13. Juli werden persönliche und berufliche Entwicklungen vorangetrieben – wenn wir uns auf das Wesentliche fokussieren und Durchhaltevermögen zeigen.

Steinbock, 22.12. bis 20.1.

Die Empfehlung des schicksalhaften Mondknotens für ein ganzheitliches Selbstbewusstsein: Herz öffnen und sich spielerisch der Liebe nähern – Erotik will lustvoll gelebt werden. Ein aufgeschlossener Geist trägt außerdem dazu bei, der eigenen Gestaltungskraft Ausdruck zu geben. Auch Rebell Uranus mischt mit, sorgt für neue Formen von Vergnügen und unkonventionelle Beziehungen. Gute Frage: Bin ich bereit für Experimente und echte Veränderung?

Wassermann, 21.1. bis 19.2.

Der Vollmond im Steinbock am 13. Juli beleuchtet das Unbewusste und damit die Angst, sich in intensiven Gefühlen zu verlieren. Dies ist eine kosmische Aufforderung, sich zu fragen: Warum sabotiere ich mich, indem ich die Welt der Emotionen aussperre und mich stattdessen in Ideengebäuden versteige? Jeder Vollmond lädt ein, loszulassen, ist also eine wunderbare Chance, dieses Verhalten als das zu sehen, was es ist – und zu verabschieden.

Fische, 20.2. bis 20.3.

Stets ein wenig in anderen Sphären schwebend? Das kann sich zuweilen seltsam anfühlen, und vielleicht vermuten andere sogar, im Dachstübchen sei eine Schraube locker. Doch weit gefehlt: Fischen stehen die Tore zu neuen Wahrnehmungsformen nun mal sperrangelweit offen – sie müssen nur hindurchgehen und ihr Wissen dann wie einen Schlüssel für die gemeinsame Zukunft nutzen. Dinge anders zu sehen, ist eine Chance, sie besser zu verstehen.

Widder, 21.3. bis 20.4.

Widder gehören seit Mai zu Jupiters Auserwählten: Ein neuer zwölfjähriger Wachstumszyklus hat begonnen! Es könnte steil bergauf gehen, doch ungeduldig, auf die schnelle Tour wird nichts draus. Tatkraft aber hilft. Und sich zu fragen, welche sinnstiftenden, langfristigen Ziele angepeilt und welche Abenteuer endlich gelebt werden wollen. Das Geheimnis des Erfolges liegt nämlich darin, für alle Entfaltungsmöglichkeiten bereit zu sein, die sich bieten.

Stier, 21.4. bis 20.5.

Stiere brechen bei großen Umbrüchen eher nicht in Begeisterungsstürme aus, spüren nun aber deutlich: Die Zeit für Veränderungen ist überreif. Wer dennoch nicht wahrhaben mag, dass jeder Strategieschwenk unerwartete Chancen in sich birgt, dem kann der Wind of Change in Form von aufrüttelnden Ereignissen und auch weniger erfreulichen Störungen um die Nase wehen. Eine neugierige Offenheit für unverhoffte Möglichkeiten jedoch wirkt Wunder.

Zwillinge, 21.5. bis 21.6.

Uranus, der Revoluzzer, aktiviert das Unbewusste, sprengt bisherige Denkmuster und Vorstellungen, und was lange unmöglich schien, ist plötzlich machbar: neue, ungewöhnliche Wege zu gehen. Nun gilt es also loszulassen, was vermeintlich Sicherheit bietet. Sich seine Verlustängste einzugestehen und Mut zum Risiko zu entwickeln, katapultiert in eine noch ungeahnte innere Freiheit. Und wer auf seine Courage vertraut, ist auf stabiler Basis unterwegs.

Krebs, 22.6. bis 22.7.

Selbst gefestigte Liebesbeziehungen kennen Krisen. Doch in guten Verbindungen kann man auch in schlechten Zeiten wertschätzend miteinander umgehen. Das hilft – genau wie weder am Gegenüber noch am Ideal vom ewigen Pärchenglück zu klammern. Keine Beziehung vermag alle Bedürfnisse zu erfüllen, und verlässliche Freundschaften sind schon deshalb ein großes Plus, verhindern sie doch, dass wir uns – Krise hin, Krise her – schmerzlich allein fühlen.

Löwe, 23.7. bis 23.8.

Ist der Job vielleicht deshalb so wichtig, weil mit Arbeit eine nicht beglückende Beziehung kompensiert wird? Verständlich, doch es ist kontraproduktiv, frustrierende Gefühle wegzudrücken, zum Workaholic zu mutieren und sich von allen zurückzuziehen. Der Löwin liegt Einsamkeit nicht, sie braucht ihr Rudel, um sich mit einem inneren Leuchten in die Welt einzubringen. Zum Glück sorgt Uranus für Überraschungen: Festgefahrene Situationen brechen auf.

Jungfrau, 24.8. bis 23.9.

Beruflich für sich einzustehen, die eigenen Vorstellungen aus- und anzusprechen und mehr Freiheiten zu verhandeln: Das wird nun, mit dem Vollmond am 13. Juli, kosmisch unterstützt. Wer sein Ziel bereits vor Augen hat, erhält die nötige Schubkraft, um es zu erreichen. Und wer noch in der Findungsphase ist: Jungfrauen kommen auf die Welt, um mit ihrem analytischen Verstand Vollkommenheit in die Welt zu bringen. Was lange währt, wird endlich gut!

Waage, 24.9. bis 23.10.

Läuft es in der Beziehung nicht rund, gibt es eine gute Botschaft: Glücksbringer Jupiter öffnet sein Füllhorn und beschert bis Mai 2023 glückliche Begegnungen und ebensolche Momente in Beziehungen. Das bedeutet aber nicht, eine Illusion aufrechtzuerhalten und weiter alles daran zu setzen, um jeden Preis geliebt zu werden. Erst eine offene Haltung, Vertrauen ins Leben und die damit verbundenen Überraschungen initiieren die Entwicklung, die jetzt möglich ist.

Skorpion, 24.10. bis 22.11.

Unter Saturns Einfluss entsteht mitunter das Gefühl, sich abgeschnitten zu fühlen: von den eigenen Wurzeln, der Verbindung zu sich selbst und zu anderen – Geborgenheit scheint ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Was hilft? Überholte Selbstbilder loslassen und Geborgenheit in sich selbst finden! Es ist an der Zeit, die aus der Herkunftsfamilie stammenden Muster zu erkennen, sich abzunabeln und zu fragen: Wie kann ich mir den Halt geben, den ich mir wünsche?

Schütze, 23.11. bis 21.12.

Plötzlich ist da dieses starke Bedürfnis, das Leben vom Gefühl her zu erfahren – es rational zu begreifen, macht die Seele nicht mehr satt. Schützen wollen zwar hoch hinaus, doch nun kommt der Drang hinzu, in die eigene Tiefe einzutauchen und Schattenseiten zu beleuchten. Scharfsinnig und unerschrocken auf der Suche nach der letzten Wahrheit, wird jetzt ausgesprochen, was alle anderen verschwiegen hätten und vor allem eines ist: befreiend.

Claudia Hohlweg arbeitet auf Basis der psychologischen Astrologie und unterstützt dabei, Entfaltungsmöglichkeiten und innere Prozesse zu verstehen und zu nutzen. Claudia Hohlwegs Newsletter und vieles mehr gibt’s auf blumoon.de.

