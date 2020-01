Das Horoskop vom 29.01.20 bis 11.02.20

Die Astrologin und Heilpraktikerin Roswitha Broszath erstellt seit mehr als 25 Jahren die Horoskope für die BRIGITTE und Inhalte für BRIGITTE online. Ihr Credo: "Wer sich einmal intensiv mit Astrologie befasst hat, wird von ihr begeistert sein. Mir ist sie eine wahre Herzensangelegenheit."

Steinbock, 22.12. bis 20.1.

Saturn und Pluto verbinden sich machtvoll – und Sie sehen/fühlen ebenso eindrucksvoll alles, was in letzter Zeit so aufgelaufen ist, sich aber nicht mehr mit Ihren Zielen und Wünschen vereinbaren lässt. Wieso? Damit Sie sich davon verabschieden. Wie das gelingt? Indem Sie Ihre Situation – acht­ sam und vorwurfsfrei – ausloten, auch prüfen, wo Sie sich selbst im Weg stehen. So bereiten Sie Ihre Neuorientierung, für die Jupiter plädiert.

Wassermann, 21.1. bis 19.2.

Zeig wer du bist und was du hast: So in etwa lässt sich der kosmische Input durch Merkur und Ceres beschreiben. Klingt gut, und dass Sie Anregungen von außen gerade wie ein Schwamm aufsaugen, ist eigentlich auch eine schöne Sache – kann Sie aber auch überreizen und dann statt beflügelndem Flow das Gefühl von Chaos auslösen. Was hilft? Immer wieder innezuhalten und zu prüfen: Was wäre was für mich – und was eher nicht?

Fische, 20.2. bis 20.3.

Venus und Neptun pushen Ihre Fähigkeit, sich in andere hineinzuühlen, sofort eine innere Verbin­dung aufzubauen. Wer das beruflich nutzen kann, hat also gute Karten und sollte sie ausspielen. Das klingt pragmatisch? Absolut! Es geht nämlich darum, diese Gabe bewusst einzusetzen und Ihr Gegenüber genauso bewusst wieder loszulassen. Nur so schützen Sie Ihre Grenzen und laufen nicht Gefahr, sich in der Aufopferung zu verlieren.

Widder, 21.3. bis 20.4.

Venus und Chiron empfehlen: Lass dich anrühren, von Gesten, Zuwendung, Ereignissen – auch oder gerade wenn sich alte Ängste vor Verletzung, Vereinnahmung und/oder Festlegung melden. Schönes Mantra: Ich kann nicht jeden Tag glücklich sein, aber offen für das, was mir an Gutem begeg­net. Wenn Sie das verinnerlichen, finden Sie zu der inneren Haltung, mit der Sie Nähe zulassen kön­nen, statt gleich den Rückwärtsgang reinzuhauen.

Stier, 21.4. bis 20.5.

Sie sind auf der Suche: beruflich, privat, vor allem in Sachen Liebe und Bindung. Dass Chiron und Lilith Ängste vor der Unberechenbarkeit des Seins, vor Ihren Tiefen und Abgründen wecken können, ist Teil eines Versöhnungs­- und Heilungsprozesses, soll Ihr Herz beruhigen – wichtige Voraussetzung für den Neuanfang. Jupiter wiederum hellt die Stimmung auf und öffnet für Ideen, während Ceres aufleuchten lässt, was Sie trägt und erfüllt.

Zwillinge, 21.5. bis 21.6.

Uranus­-Mondknoten werfen Fragen auf: Wie definieren Sie Ihren Wert; welche Bedeutung messen Sie Ihrem Tun zu; inwieweit sind Sie bereit, durch Ihre positive Veränderung auch Ihr Umfeld und die Menschen um Sie herum positiv zu beeinflussen? Letzteres beschäftigt Sie vor allem. Denn: Wie sehr darf man überhaupt ins Leben anderer eingreifen? Sie machen nämlich gerade die Erfahrung, dass andere in Bezug auf Sie recht übergriffig sind.



Krebs, 22.6. bis 22.7.

Sie sind nun sehr sensibel, brauchen Schutz und Fürsorge. Vor allem Selbstfürsorge. Weil a) Ihr Wohlbefinden zunächst mal Ihre Sache ist, und b) Ihr Wunsch, der/die andere möge spüren, wie Ihnen ums Herz ist, und Rücksicht nehmen, eher ins Leere läuft. Obwohl Sie gerade Jupiter­-Support genießen. Aber kosmische Unterstützung bedeutet eben nicht immer, dass alles glatt geht – manch­ mal soll man auch was lernen oder üben.

Löwe, 23.7. bis 23.8.

Löwen können jetzt spüren, dass leben stete Verän­derung ist. Erste konkrete Hinweise , wo die Reise womöglich hingeht, kommen aus Ihrem Umfeld – von Menschen, die gern ein bisschen gegen den Strom schwimmen und so Ihren ohnehin nicht gerade engen Horizont erweitern. Die Fantasie schweifen zu lassen, ist auch Venus’ Rat, während Sie dank Chiron das antrainierte innere "Bleib mal auf dem Boden!" viel besser überhören können.

Jungfrau, 24.8. bis 23.9.

Sie mögen es aufgeräumt, puristisch, aufs Essen­zielle konzentriert – erleben nun aber eher das Gegenteil. Neptun sorgt für verwirrende Ereig­nisse, und je mehr Sie Ihre Gedankenflut beruhi­gen, desto mehr spüren Sie Gefühlsturbulenzen beim Gegenüber – so sehr, dass Sie Ihre eigenen Emotionen infrage stellen. Vielleicht mischt sogar ein dritter Spieler mit. Was tun? Ruhe bewahren und herausfinden, was für Sie gerade wichtig ist.

Waage, 24.9. bis 23.10.

Theoretisch sind Mentoren, Ratgeberinnen, Vorbilder was Tolles, unter Jupiter, Saturn und Pluto aber sollten Sie hinterfragen, ob die Ihnen beim Vorankommen helfen – oder Sie vielmehr daran hindern, den Absprung zu wagen. Die Frage also lautet: Welche Rolle spielen andere in meinem Leben? Zu denen gehört übrigens auch Ihre Ursprungsfamilie, vor allem die Frauen, an denen Sie sich (bewusst oder unbewusst) orientieren.

Skorpion, 24.10. bis 22.11.

Im Leben muss und kann nicht alles Spaß machen, unter Uranus ist jedoch ein guter Zeitpunkt, um sich von all dem zu verabschieden, was Ihnen definitiv nicht guttut. Das können auch Angewohn­heiten sein, die sich ins Beziehungsmiteinander eingeschlichen haben und Stück für Stück den Swing rauben. Und weil gerade in Krisenzeiten Tapetenwechsel hilft, wäre nun mehr Außen­kontakt gut – zur Ablenkung und Inspiration.

Schütze, 23.11. bis 21.12.

Sich im eigenen Lebenshaus gut zu fühlen bzw. die Voraussetzungen dafür zu schaffen: Das steht nun auf der Agenda. Mars versorgt Sie mit der Energie, um Dinge in die gewünschte Richtung zu bewegen, und unter Neptun könnten Sie fest­stellen, wie sich auch Spirit und Sichtweisen verändern, sich sogar das Gefühl von innerer Enge löst, das manche Schützen spüren, wenn man seine Umgebung bebastelt, renoviert, umdekoriert ...

