"In voller Blüte" Eine Fotografin zeigt, wie schön Frauen jeden Alters sind

Wir sind nur so alt, wie wir uns fühlen – na klar. Manchmal gelingt ein positiver Blick auf das eigene Alter aber nicht so einfach. Die Fotografin Denise Boomkens ist ein ehemaliges Model und arbeitet mittlerweile lieber auf der anderen Seite der Kamera. Gemeinsam mit ihrer Mutter gründet sie die Plattform "And Bloom", die ein "Happy Place" für Frauen ab 40 Jahren sein soll. Für ihren Bildband "In voller Blüte" hat Denise Frauen zwischen 40 und 100 Jahren porträtiert.

Schluss mit ewigen Vergleichen und der Sehnsucht nach Vergangenheit

"Gelassen und schön – die Kunst des Älterwerdens": So lautet der Untertitel von ihrem Bildband. Frauen über 40 nennt Denise liebevoll "Bloomers". Also Frauen, die sich in der Blüte ihres Lebens befinden. Mit ihrer Arbeit möchte die Fotografin Schluss machen: Schluss mit unrealistischen Beauty-Standards, mit bearbeiteten Bildern und dem Klammern an eine Zeit, die schon längst vorbei ist.

Sie selbst vergleiche sich nicht mehr mit jüngeren Models, berichtet Denise. Ganz im Gegenteil: "Heute stelle ich überhaupt keine Vergleiche mehr an, sondern lasse mich stattdessen von Frauen in meinem Alter inspirieren." Und ergänzt: "Noch lieber sogar von Frauen, die zehn oder 20 Jahre älter sind als ich."

"Man wird zu dem, was man sieht"

Denise glaubt, dass Bilder die stärkste Art sind, andere Menschen zu inspirieren. "Worauf man achtet und was man regelmäßig sieht, bestimmt, was man glaubt", schreibt sie auf ihrer Website. Gerade deswegen sind ihre Fotografien und ihr Buch wertvoll – für Frauen jeden Alters. Nicht nur, weil sie die Frauen ganz natürlich und unbearbeitet zeigt. Sondern auch, weil jede der 100 Frauen, die für den Bildband porträtiert wurden, ihre eigene Geschichte erzählen darf. Es geht um Wechseljahre, Liebe im Alter, Freundschaften. Und natürlich um das Leben selbst.

