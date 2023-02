"So findest du aber keinen Mann" 10 Sätze, die sich Frauen untereinander wirklich nicht mehr sagen sollten

Frauen sollten sich gegenseitig unterstützen, vor allem in einer Welt, in der es ihnen oft schwer gemacht wird. Leider sind viele Vorurteile und gesellschaftliche Ideale doch zu tief in uns verankert, weshalb auch unter Frauen manchmal Sätze fallen, die eher verletzen als aufzubauen. Hier sind 10 Sätze, die keine andere Frau hören sollte.