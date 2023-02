10 Tipps, wie du in einem neuen Umfeld Freund:innen findest

von Anna-Carolina Kleinjohann Meistens ziehen wir im Leben mehrmals um. Doch während man als Kind oder im Jugendalter in der Schule ganz einfach neue Freund:innen finden konnte, ist es als Erwachsene:r im Berufsalltag oft schwierig. Doch auch im Erwachsenenalter gibt es viele Möglichkeiten, um neue Freundschaften zu schließen.

Der Umzug in eine neue Stadt ist oft wie ein Umzug in ein neues Leben. Ganz besonders dann, wenn einen kein:e Partner:in oder jemand anderes aus dem sozialen Umfeld begleitet. Ein neuer Ort, ein neuer Job und dazu der Umzugsstress: Es dauert eine Weile, bis man sich eingelebt und Freund:innen gefunden hat. Es kann vorkommen, dass man sich deshalb zu Beginn einsam fühlt und gar nicht weiß, wie man sich ein neues Sozialleben aufbauen soll. Diese Dinge können dir helfen, Bekanntschaften zu machen, die vielleicht zu richtigen Freundschaften werden.

1. Was suchst du in einem:einer Freund:in?

Welche Eigenschaften sind dir besonders wichtig oder was möchtest du mit deinen Freund:innen unternehmen? Wenn du selbst weißt, was du dir wünschst, kannst du einfacher erkennen, ob der:diejenige zu dir und deinen Vorstellungen passt. Klar kann man sich Freund:innen nicht nach den eigenen Wünschen zusammenstellen, aber eine grobe Vorstellung kann dir dennoch helfen.

2. Selbstbewusstsein ist der Schlüssel

Um auf andere Menschen zuzugehen, hilft es, ein gesundes Selbstvertrauen an den Tag zu legen. Erinnere dich an deine guten Eigenschaften und dass auch du eine Bereicherung im Leben anderer sein kannst.

3. Genug Zeit einplanen

Plane, wenn möglich, Zeit ein, bevor du in deine neue Heimat ziehst. So kannst du deine neue Gegend in Ruhe erkunden und Menschen kennenlernen. Umzugs- und Alltagsstress lassen schließlich wenig Zeit und Energie für ein entspanntes Ankommen und um Kontakte zu knüpfen. Deswegen ist es gut, wenn du etwas Eingewöhnungszeit hast.

4. Vereine und Hobbys

Der wohl einfachste Weg, Menschen kennenzulernen, ist es, einem Verein oder einer Gruppe beizutreten. Gibt es lokale Stammtische, Clubs oder Kurse an der Volkshochschule, die dich interessieren? Dann nichts wie hin! Sport und Hobbys bringen neue Kontakte und gemeinsame Interessen mit sich. Selbst wenn du gerade kein Hobby hast, dass sich mit anderen ausüben lässt, ist es nie zu spät, etwas außerhalb deiner Komfortzone auszuprobieren. Vielleicht entdeckst du neben potenziellen Freund:innen eine neue Leidenschaft.

5. Kolleg:innen werden zu Freund:innen

Der Arbeitsplatz bietet gute Gelegenheiten, um Freundschaften zu schließen. So kannst du mit deinen Kolleg:innen zum Mittagessen gehen oder ihr lernt euch in einer gemeinsamen Kaffeepause besser kennen. Häufig lernt man durch das gemeinsame Arbeiten schon einiges über den:die Kolleg:in und findet schnell Gesprächsstoff. Warte dabei nicht auf die anderen, initiiere stattdessen einfach selbst den ersten Kaffeetreff.

6. Frag nach der Telefonnummer

Du unterhältst dich nett in einem Café oder auf der Hundewiese? Dann überwinde dich und frag nach der Telefonnummer der Person! Das kann zwar schwer sein, aber aus etwas Mut kann sich eine schöne Bekanntschaft ergeben. Um es einfacher zu machen, kannst du erklären, dass du neu in der Gegend bist. Die meisten Menschen werden zu einem gemeinsamen Kaffee nicht Nein sagen!

7. Lass dich vorstellen

Hast du das Glück, schon ein oder zwei Bekanntschaften zu haben? Dann bitte sie darum, dich ein paar Leuten vorzustellen. In Gruppen ist es viel einfacher, ins Gespräch zu kommen, ohne selbst direkt auf andere zugehen zu müssen.

8. Wenig pendeln

Kurz nach einem Umzug hat man nicht das Gefühl, richtig angekommen zu sein. Die alte Heimat ist oft noch sehr präsent. Daher ist es ganz normal, dass viele an den Wochenenden zurück zu alten Freund:innen fahren. Wenn du aber ab und zu ein Wochenende in der neuen Umgebung verbringst und abends unterwegs bist, lernst du einfacher neue Menschen kennen als unter der Woche. Natürlich musst du das nicht alleine machen, vielleicht hat ein:e Freund:in Lust mitzukommen und ihr macht zusammen die Gegend unsicher!

9. Apps und Internet

Bei vielen Dating-Apps kannst du einstellen, dass du nach Bekanntschaften oder Freund:innen suchst. Diese Methode ist vielleicht nicht für jede:n Etwas, aber einen Versuch ist es wert! Das gleiche gilt für Facebook-Gruppen: Hier treffen sich die unterschiedlichsten Menschen und du kannst nach bestimmten Aktivitäten oder Hobbys filtern, die dich interessieren.

10. Geduld

Sollte es nicht auf Anhieb funktionieren, mache dir keine Sorgen. Aller Anfang ist schwer und besonders menschliche Beziehungen brauchen Zeit und viel Mühe, um zu entstehen und sich zu vertiefen. Vielleicht braucht es mehrere Anläufe, bis du eine:n neue:n Freund:in findest. Vergiss daher nicht, dich ab und zu mal selbst zu loben, wenn du dich zum Beispiel überwunden hast, eine Person anzusprechen. Genieße den Neuanfang, bei dem du alles entdecken kannst – und wer weiß, vielleicht triffst du deine neuen Freund:innen eher, als du denkst.

Verwendete Quellen: stern.de, amp.n-tv.de, merkur.de