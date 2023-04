Wir hatten wohl alle schon so einige Erlebnisse mit unangenehmen "Mansplaining". Es ist oft "nicht böse gemeint" und dennoch nervt es und zeigt ein großes Gesellschaftsproblem. Wie wir uns gut das gegen sexistische Welt-Erklären mancher Herren wehren können, zeigen wir im Video.

"Mansplaining" ist ein bekanntes Phänomen, bei dem Männer Frauen oft ungefragt erklären, wie die Welt funktioniert – und dabei dann selbst weniger Ahnung haben als die Frau, die sie mit ihrem Wissen beeindrucken wollen. Das kann von Alltagssituationen bis hin zu beruflichen Kontexten reichen, und es nervt garantiert immer unbeschreiblich.

So begegnest du "Mansplaining": 3 Tipps für Frauen

Was also tun? Der typische Reflex, freundlich zu nicken und zu hoffen, dass der lange Vortrag bald vorbei sein wird, hilft nicht weiter: Durch gelernte Verhaltensmuster lassen wir uns viel zu oft von dieser Verhaltensweise einschüchtern. Doch damit ist jetzt Schluss: Begegne deinem Gegenüber in dieser Situation ruhig selbstbewusst mache ihm klar, dass du über die Thematik bereits bestens informiert bist und keine weitere Belehrung benötigst. Wie genau du am besten gekonnt gegen "Mansplaining" vorgehen kannst, siehst du im Video.