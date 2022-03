5/25-Regel So findest du heraus, was dir wirklich wichtig ist

So findest du heraus, was dir wirklich wichtig ist

von Rike Andresen

Im Laufe unseres Lebens stecken wir uns eine Menge Ziele. Doch werden es zu viele, verlieren wir schnell den Überblick. Mit der 5/25-Regel von Warren Buffett passiert uns das nicht mehr.

Warren Buffett hat es geschafft. Er gehört mit einem geschätzten Gesamtvermögen von 114 Milliarden USD zu den erfolgreichsten Investoren der Welt. Doch wie hat er das nur gemacht? Indem er seine ganz eigene Erfolgsstrategie entwickelt hat. Denn er hat erkannt, dass man die ganzen Ziele, die man sich im Laufe seines Lebens steckt, nicht erreichen kann – es sind schlichtweg zu viele. Also hat er versucht, seinen Fokus auf die wirklich wichtigen Dinge zu lenken. Gelungen ist ihm das mit der 5/25-Regel, die er selbst erfunden hat. Doch was steckt dahinter und wie funktioniert die Regel? Wir haben uns Warren Buffetts Erfolgsstrategie mal genauer angeschaut.

5/25-Regel: Mit nur drei Schritten herausfinden, was einem wirklich wichtig ist

1. Schreibe 25 Ziele auf

Um zu starten, benötigst du nicht mehr als ein Blatt Papier, einen Stift und deinen Kopf. Versuche, dich in das richtige Mindset zu bringen, denn du möchtest dich nun mit etwas ganz Wichtigem auseinandersetzen, nämlich mit deinen Zielen. Alle Lebensziele, die dir nun in den Kopf kommen, schreibst du auf, bis du 25 davon schriftlich vor dir liegen hast. Wer Startschwierigkeiten hat, kann sich an diesen Beispielzielen orientieren: Ein Job, der mich glücklich macht, eine Gehaltserhöhung bekommen oder den Erwerb einer neuen Qualifikation anstreben.

2. Ziele priorisieren

Während wir unsere Ziele vorhin erstmal wahllos zu Papier gebracht haben, machen wir uns in diesem Schritt an die Priorisierung. Dafür ist es wichtig, sich mit jedem einzelnen Ziel auseinanderzusetzen – wie wichtig ist es mir, wie schnell möchte ich es erreichen, bringt es mich weiter? Hebe die für dich wichtigsten Ziele hervor, indem du sie mit einem Stift umkringelst oder farblich markierst. Wichtig: Es dürfen nicht mehr als fünf Ziele sein.

3. Rotstift ansetzen

Im dritten und letzten Schritt streichst du alle anderen Ziele, die es nicht in deine Top Fünf geschafft haben. Wozu, fragst du dich wahrscheinlich. Du hast doch schon die wichtigsten Ziele hervorgehoben, warum noch mit dem Durchstreichen zusätzliche Arbeit machen? Das Durchstreichen hat einen symbolischen Zweck. Denn dadurch löst du dich nicht nur auf dem Papier von den übrigen Zielen, sondern auch in deinem Kopf. Dadurch wird es dir leichter fallen, die zahlreichen Nebenziele außer Acht zu lassen und dich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

5/25-Regel auch wirklich umsetzen: So klappt's!

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Deshalb fällt es uns auch besonders schwer, alte Muster zu durchbrechen. Um mit der 5/25-Regel wirklich erfolgreich zu sein und auch zu bleiben, ist es daher immer wieder wichtig, sich seine Ziele vor Augen zu halten. Vielleicht nimmst du dir jeden Morgen nach dem Aufstehen ein bis zwei Minuten Zeit, um bewusst an deine Ziele zu denken, sie zu visualisieren und zu spüren. Oder aber, du schreibst deine Ziele auf und hängst sie an verschiedenen Orten sichtbar auf. Das könnte zum Beispiel eine Notiz am Kühlschrank sein, am Arbeitsplatz oder am Spiegel im Badezimmer. Dadurch hältst du dir immer wieder vor Augen – das ist, was ich will, das möchte ich erreichen.

Quelle: karrierebibel.de