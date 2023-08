5 Fehler, durch die du nach dem Urlaub gestresster bist als vorher

von Anna Shamoevi Die erste Woche nach einem entspannten Urlaub ist nie einfach, doch mit diesen typischen Fehlern könntest du es dir besonders schwer machen.

Im Urlaub kannst du endlich durchatmen und die Seele baumeln lassen. Doch ehe du dich richtig erholen konntest, steht der erste Tag im Büro wieder vor der Tür – und mit ihm der allzu vertraute Stress danach.

Der Fall ins Motivationsloch

Zurück im Alltag brauchen wir Zeit, um wieder in den gewohnten Ablauf zu kommen. Besonders in den ersten Wochen fällt uns die Umstellung schwer. Schnell kann es dann zu einem Stimmungstief kommen – das sogenannte Post-Holiday-Syndrom. Der Zustand zeichnet sich durch Symptome wie Müdigkeit, Motivationsverlust und Kopfschmerzen aus.

Das Post-Holiday-Syndrom ist keine Seltenheit

In Deutschland leiden insgesamt zwei Drittel aller angestellten Personen an dem Post-Holiday-Syndrom – das muss aber nicht so bleiben. Die LinkedIn Karriere-Expertin Gaby Wasensteiner verrät dir, welche Fehler du vermeiden solltest und wie du am besten wieder in den Alltag findest.

1. Die Gedanken nur bei den lästigen Aufgaben haben

Nach einer erfrischenden Auszeit erscheint die Vorstellung, wieder die lästigen Pflichten im Job zu erledigen, ziemlich entmutigend. Dennoch gibt es in deinem Arbeitsalltag trotz unangenehmer Aufgaben auch positive Seiten, auf die du dich freuen kannst. Sei es der Weg zur Arbeit, leckeres Kantinenessen oder die anregenden Gespräche mit deinen Kolleg:innen. Mit dem Fokus auf die schönen Momente im Büro erweckst du die Vorfreude und somit die Motivation, wieder in den gewohnten Alltag zurückzukehren.

2. Zu hohe Erwartungen an die eigene Arbeitsleistung setzen

Es ist vollkommen natürlich, dass dein Körper etwas braucht, um wieder in den normalen Ablauf reinzukommen. Setze dich deswegen nicht unter Druck und erwarte direkt nach der Ankunft deine gewohnte Arbeitsleistung. Um in das Arbeitsleben wieder reinzukommen, solltest du zu lange Arbeitstage vermeiden, um so leichter wieder in den alltäglichen Rhythmus zu kommen.

3. Zu viele Aufgaben auf einmal machen

Niemand erwartet in deiner ersten Woche, dass du sofort wieder im Geschehen drin bist. Überlade dich daher nicht mit zu vielen Aufgaben, denn sonst kann deine aufgetankte Energie schnell wieder leer sein. Gib dir und deinem Körper die Zeit, um in Ruhe anzukommen. Versuche, im besten Fall keine Besprechungen oder Termine für den ersten Arbeitstag einzuplanen – so kannst du in Ruhe wieder in deine gewohnten Tätigkeiten reinkommen.

4. Dem Urlaub zu sehr nachtrauern

Die Erinnerungen an den Urlaub sind kostbar und wir denken gerne an sie zurück. Oftmals nehmen wir dann unseren normalen Alltag als trist und grau wahr. Doch auch im alltäglichem Arbeitsleben kannst du dir kurze Urlaubsmomente einbauen, damit der Alltag im Gegensatz zum sonnigen Urlaubsland nicht zu trüb erscheint.

5. Bis zum letzten Tag im Urlaub bleiben

Am liebsten würden wir die gesamten Urlaubstage für eine Reise auskosten, doch kurzfristig vor dem ersten Arbeitstag zu Hause anzukommen hat seine Konsequenzen. Denn so entspannend der Urlaub auch war, so mühsam kann die Rückkehr werden. Versuche deswegen zwei oder drei Tage vor deinem ersten Arbeitstag zurück zu sein, um noch genug Zeit zum Auspacken, Aufräumen und Ankommen zu haben.

Durch ein wenig clevere Vorausplanung kannst du dir nach der Heimkehr eine Menge Stress ersparen. Bedenke dabei auch, dass ein entspannender, sonniger Urlaubsort zwar kaum mit dem Büroalltag vergleichbar ist, dennoch gibt es im Arbeitsalltag Augenblicke der Erholung, denen du dich widmen könntest. Falls die Urlaubsgefühle nach einiger Zeit dennoch verblassen, bleibt immer noch die Vorfreude auf die nächste Reise.

