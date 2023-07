Ein Trip in den Freizeitpark, ein kostenloses Essen oder ein kleines Geschenk? Einige Unternehmen bieten solche Dinge an, wenn du an deinem Geburtstag vorbeischaust – wir sagen dir, wohin sich ein Trip am Geburtstag lohnt.

Das man als Kind häufig freien Eintritt zum Geburtstag bekommen kann, ist vielen Menschen bekannt. Aber im Leben als Erwachsene:r kriegt man nichts mehr geschenkt? Oh doch! Jedenfalls, wenn man sich vorab etwas umhört. Denn nicht nur Kinder haben ein Anrecht auf kostenfreien Eintritt oder ein gratis Essen – deutschlandweit gibt es mehrere Unternehmen oder Parks, die euch zum Geburtstag etwas Gutes tun. Damit eröffnen sich dir ganz neue Möglichkeiten: Bist du Typ Adrenalin-Junkie oder eher für einen Tag voll Wellness? Von Entspannung bin hin zu Erlebniswelten und Adrenalin kannst du allerhand entdecken. Wir geben dir Tipps, wo du vorbeischauen kannst.

Aufgepasst! Wir erklären dir, was du beachten musst, um an deinem Geburtstag zu profitieren und wo es dafür hingehen kann. Denn in vielen Bundesländern wird man fündig – wir haben einige Highlights für dich zusammengestellt. Merke dir aber: Die meisten Aktionen gelten ausnahmslos am Geburtstag selbst – und können nur in Kombination mit einem gültigen Ausweisdokument eingelöst werden. Was du sonst noch vor einem Besuch wissen musst:

Vorteile für Geburtstagskinder und -erwachsene 1 von 6 1 von 6 Erlebnisparks Es gibt mehrere Freizeitparks, von denen Geburtstagskinder profitieren – in einigen nur bis zu einem bestimmten Alter. Im Heidepark Resort in Soltau oder im Freizeit-Land Geiselwind gibt es aber beispielsweise keine Begrenzung und daher können sich Erwachsene am Tag ihres Geburtstages kostenfrei in den Fahrgeschäften austoben. Für beide Parks ist es allerdings notwendig sich vorher anzumelden. Im Heidepark brauchst du ein tagesdatiertes Ticket, das du kostenlos buchen kannst – und im Freizeit-Land musst du vorab, spätestens sieben Tage vorher ein Formular ausfüllen. Das Freizeit-Land kannst du sogar bis zu sieben Tage nach deinem Geburtstag noch kostenlos besuchen. In anderen Parks bekommen Geburtstags-Erwachsene immerhin einen Rabatt. Beispielsweise in Tripsdrill in Cleebronn, Baden-Württemberg. Falls ein Park in deiner Nähe ist, lohnt es sich also, einfach mal auf der Webseite nach Geburtstagsvorteilen zu suchen. Mehr 2 von 6 Attraktionen Ins Hamburger Dungeon können Geburtstags-Erwachsene kostenlos, solange sie eine kostenfreie Zeitfensterreservierung abschließen und ihren Personalausweis mitbringen – und auch das Madame Tussauds in Berlin gewährt bei jeglichem Alter freien Eintritt. Auch der Fernsehturm Stuttgart erlaubt es, am Geburtstag kostenfrei die Aussicht zu genießen – oder vielleicht lieber die Jennerbahn am Königssee in Bayern? Welche Attraktionen hast du in deiner Nähe? Schau doch einfach mal auf der Webseite vorbei, ob du Vorteile aus deinem Geburtstag ziehen könntest. Mehr 3 von 6 Erlebnisbäder und Thermen In dem Erlebnisbad Tropical Islands in Brandenburg bekommen Geburtstagskinder egal welchen Alters freien Eintritt in die tropische Erlebnis-Landschaft sowie den Außenbereich AMAZONIA. Im calypso im Saarland ist der Eintritt in die Bade- und Saunawelt kostenfrei und auch im elypso in Bayern ist der Besuch von kleinen und großen Geburtstagskindern kostenlos. Im Hansedom in Mecklenburg-Vorpommern gibt es zwischen fünf und 100 Jahren immerhin 50 Prozent Rabatt auf die Standardtarife vom Erlebnisbad und der Saunenwelt. Mehr 4 von 6 Zoos und Tierparks Der Weltvogelpark Walsrode in Niedersachsen und das Safariland Stukenbrock in Nordrhein-Westfahlen ist für Geburtstags-Menschen kostenlos – eine hervorragende Möglichkeit, um sich die Artenvielfalt anzusehen und mehr über Vögel und Tiere zu lernen. Auch im SeaLife in München erhalten Geburtstagskinder jeden Alters freien Eintritt, allerdings nur, wenn sie ein kostenloses Zeitfenster für den Besuch gebucht haben. Mehr 5 von 6 Museen und Kultur An vielen Orten sind Museen am Geburtstag kostenlos. Hier lohnt es sich vor allem, die lokalen oder regionalen Seiten selbst zu konsultieren. Es gibt allerdings auch häufiger Tage in der Woche oder bestimmte Events zu denen der Eintritt sowieso umsonst ist – oder sogar mehrere Museen gleichzeitig mit einer Karte besucht werden können. Mehr 6 von 6 Einrichtungshäuser Mit einer Freundschaftskarte bei XXXLutz kannst du im Monat deines Geburtstages aus drei kostenfreien Gerichten im Restaurant eines auswählen. Weitere Informationen dazu gibt es im Freundschaftskartenjournal. Laut "chip.de" bekommen Family-Karteninhaber:innen bei IKEA außerdem ein kleines Geschenk – Voraussetzung dafür sei aber, dass man ein Mal in den vergangenen 12 Monaten bei IKEA eingekauft habe. Mehr

Fündig geworden? Dann ist es wohl an der Zeit, den nächsten Geburtstagstrip zu planen und es sich gutgehen zu lassen. Schnapp dir einfach deine beste Freundin oder deine Familie und suche dir etwas aus, was du so richtig genießen kannst. Schließlich haben Geburtstagskinder an ihrem Ehrentag das Sagen. Jedenfalls wenn es nicht gerade eine Achterbahnfahrt ist, die nicht für jeden Menschen etwas ist. Ob es letztlich ein Erlebnisbad, der Freizeitpark oder doch eine Sauna wird; das ist ganz dir überlassen – wir wünschen viel Spaß!

Verwendete Quellen: focus.de, chip.de, reisereporter.de, Webseiten der Unternehmen zu Veranstaltungen und Attraktionen