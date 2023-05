8 Dinge, die du nur kennst, wenn du Ü 50 bist!

Bei mir fing es an mit der Lesebrille. Mit Überwindung und weil man ständig die falschen Preise auf den Etiketten liest, die Zeitung nicht mehr lesen kann, von Freund:innen fertiggemacht wird, weil man plötzlich komisch Auto fährt. Furchtbar! Aber man gewöhnt sich schnell daran, um die Augen herum ist es jetzt nämlich entspannter.

Allerdings hat man ein neues Problem: Man sucht die Brille ständig. Meine Güte, das kann ja lustig werden. Niemand wird mir glauben, wo meine sich schon wieder gefunden hat. Kühlschrank? Oh ja. Mülleimer? Doch! Ist schon passiert. Fazit: Ich habe inzwischen ungefähr 20. In jedem Zimmer, in jeder Handtasche und es könnten glatt noch mehr sein. Ich suche manchmal noch immer, aber ganz abgefahren ist natürlich, wenn Frau verzweifelt sucht und die Brille auf dem Kopf sitzt. Und noch abgefahrener, wenn die Brille auf dem Kopf sitzt und man eine wiedergefundene darauf setzt. Alles schon passiert...