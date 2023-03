Manchmal erwischt es einen eiskalt: Die Mutter in der Kita, der Kollege am Kaffeeautomaten oder ein Bekannter im Supermarkt quatscht einem einen Knopf an die Backe – keine Chance wegzukommen, geschweige denn selbst etwas zum Gespräch beizutragen. Doch was tun, wenn sich das regelmäßig wiederholt? Wir haben Lösungen.