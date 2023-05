von Natalja Fischer Du möchtest Stress und Hektik in deinem Alltag mithilfe von Achtsamkeit entgegenwirken? Diese Buchtipps können dir dabei helfen.

Wer achtsam lebt, nimmt den Moment bewusst wahr und lebt im Hier und Jetzt. Beim achtsamen Spazierengehen erstellst du zum Beispiel keine To-do-Listen im Kopf, sondern richtest deine Aufmerksamkeit ganz auf die frische Luft, das Rauschen der Blätter und die Dinge um dich herum. Indem wir ganz im gegenwärtigen Augenblick leben, nehmen wir uns und unsere Umwelt intensiver wahr. Achtsamkeit kann zu mehr Ruhe, Entspannung, aber auch zu mehr Lebensfreude und Energie verhelfen. Achtsamkeitsübungen haben sich mittlerweile auch als Behandlungsmethode und als Präventionsmaßnahme bei Stress, Burn-out oder Depressionen etabliert. Es lohnt sich also durchaus, Achtsamkeitstechniken oder Meditation mal selbst auszuprobieren. In den folgenden Büchern findest du mehr Informationen zum Thema Achtsamkeit und viele hilfreiche Übungen.

Unsere Achtsamkeit Buchtipps

Das kleine Buch vom achtsamen Leben

Der SPIEGEL-Bestseller "Das kleine Buch vom achtsamen Leben" von Psychologin und Achtsamkeitstrainerin Dr. Patrizia Collard lehrt uns, das Gedankenkarussell für einen Moment anzuhalten und der Hektik des Alltags zu entkommen. Jedes Kapitel enthält 5- und 10-minütige einfache Übungen, die sich leicht in den Alltag integrieren lassen und zu mehr innerer Ruhe und Klarheit führen. Hast du zum Beispiel schon mal probiert, deine gesamte Aufmerksamkeit für einige Minuten auf einen einzigen Gegenstand zu konzentrieren? Die Achtsamkeitsübungen lassen sich in beliebiger Reihenfolge durchführen.

Achtsamkeit – der verborgene Schatz in dir

In Dr. Patrizia Collards neuestem Buch "Achtsamkeit – der verborgene Schatz in dir" lernst du, was Achtsamkeit bedeutet, wie du dein Bewusstsein für das Hier und Jetzt schärfst, wie du Stresssituationen meisterst und deine innere Balance findest. Auch Meditationsübungen inklusive Audiozusatz findest du in dem Buch. Verständlich geschrieben und übersichtlich und liebevoll gestaltet.

Achtsamkeit für Anfänger

Jon Kabat-Zinn ist als Begründer der sogenannten "Mindfulness-Based Stress Reduction" (MBSR) der Wegbereiter der modernen Achtsamkeitsbewegung. Der ehemalige Professor für Medizin beschreibt in seinem Buch "Achtsamkeit für Anfänger", wie man die Praxis der Achtsamkeit in sein alltägliches Leben integrieren und somit Stress dauerhaft reduzieren kann. Das Buch und der dazugehörige MP3-Download mit Übungen und Meditationen bieten auch für diejenigen einen guten Einstieg, die wenig oder keinerlei Vorkenntnisse haben.

Das Wunder der Achtsamkeit

In dem Klassiker "Das Wunder der Achtsamkeit" vermittelt der Buddhist und Zen-Meister Thich Nhat Hanh leicht verständlich und anhand schöner Geschichten, was Achtsamkeit ist und warum es sich lohnt, sie in dein Leben zu lassen. Anschließend lernst du anhand von 32 Übungen, wie du achtsamer leben kannst, sei es bei einem Waldspaziergang oder während des Abwaschens. Schon nach kurzer Zeit wirst du eine Veränderung bei dir feststellen können.

Ein gutes Buch über Achtsamkeit

Wenn du auf viel Theorie zum Thema Achtsamkeit verzichten und dich gleich ans Werk machen möchtest, ist "Ein gutes Buch über Achtsamkeit" genau das richtige für dich. Das Buch zum Selbstausfüllen enthält einen Lebensplaner-Teil, der dich anleitet, eine Bestandsaufnahme zu machen: Wo stehst du in deinem Leben, wo willst du hin und was macht dich glücklich? Im anschließenden Teil mit den monatlichen Reflexionen kannst du regelmäßig einen Schritt zurücktreten und festhalten, was gut und weniger gut lief und ob du auf deine Bedürfnisse geachtet hast. Im letzten Teil findest du hilfreiche Listen, die dir deinen Alltag erleichtern sollen, z. B. mit Geschenkideen, Büchern oder Filmen.

