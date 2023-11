von Julia Koschel Adventskalender für Diabetiker und Diabetikerinnen stellen eine kleine Herausforderung dar. Nicht jede:r Diabetiker:in ist gleich, mag dieselben Sachen oder muss komplett auf Zucker verzichten. Wir haben schöne Ideen und Exemplare für euch zusammengetragen – schaut aber bitte noch einmal genau, ob dieser Adventskalender auch wirklich für euch (oder die beschenkte Person) passt.

Adventskalender für Diabetiker und Diabetikerinnen sind eine hervorragende Sache. Denn nur, weil man an der Zuckerkrankheit leidet, heißt es bei Weitem nicht, dass man sich nicht auch in der Adventszeit etwas Süßes gönnen kann. Da sich Diabetis unterschiedlich zeigt, haben wir für euch eine kleine Auswahl an süßen Adventskalendern für Diabetiker:innen herausgesucht und für den Fall der Fälle auch einige Exemplare, die Alternativen zu Süßigkeiten beinhalten. Falls ihr den Adventskalender verschenken möchtet und nicht genau wisst, was die Person essen mag oder darf – dann seid ihr mit diesen auf der sicheren Seite.

Adventskalender für Diabetiker und Diabetikerinnen: 3 schöne Ideen mit Schokolade

Diabetiker und Diabetikerinnen müssen nicht gänzlich auf Süßes verzichten. Doch sie müssen meist ganz genau hinschauen. Xylit ist für Diabetiker:inne eine gute Alternative zu herkömmlichem Industriezucker. Wir haben euch drei unterschiedliche Schoko-Adventskalender rausgesucht.

Adventskalender mit Xylit und Vollmilchschokolade

Affiliate Link Xucker: Adventskalender mit Vollmilchschokolade & Xylit Jetzt shoppen 12,80 €

Die Firma Xucker aus Berlin hat sich Adventskalender ausgedacht, die statt auf herkömmlichen Industriezucker auf das Süßungsmittel Xylit setzen. Diese Variante spendet an 24 Tagen süße Vollmilchschokolade mit feiner Vanillenote. Dadurch muss niemand aufs Naschen verzichten und kommt in leckeren Schokogenuss. Die Optik ist bunt und poppig mit einem süßen Eisbären in einer Winterlandschaft; hinter den Türchen verstecken sich kleine Schokotäfelchen mit Motiv.

Adventskalender mit Xylit und Zartbitterschokolade

Affiliate Link Xucker: Adventskalender mit Edelbitter-Schokolade und Xylit Jetzt shoppen 12,93 €

Eine weitere Variante der zuckerfreien Adventskalender des Unternehmens Xucker ist der Kalender mit Edelbitterschokolade und Xylit. Kleine, bunte Weihnachtsmotive verbergen hinter ihren 24 Türen leckere Schokotäfelchen mit ebenfalls kleinen Weihnachts- und Wintermotiven.

Adventskalender mit zuckerfreien Schokoriegeln

Affiliate Link Elly Momberg: veganer Adventskalender ohne Zuckerzusatz / ohne Maltit, Sucralose Jetzt shoppen 59,95 €

Vegan, ohne Zuckerzusatz und doch lecker – das verspricht der Adventskalender von Elly Momberg. 24 Schokoriegel unterschiedlichster Geschmacksrichtung erwarten den Besitzer oder die Besitzerin hinter den 24 kleinen Türen. Die Box ist mit dekorativen Weihnachtsmotiven gestaltet und eignet sich hervorragend zum Verschenken.

Kein Fan von Süßigkeiten? 3 Adventskalender ohne Schokolade

Ihr möchtet statt Schokolade lieber etwas anderes im Adventskalender für Diabetiker und Diabetikerinnen haben? Kein Problem. Diese drei Adventskalender ohne Schokolade schenken ebenso viel Freude.

Tee-Adventskalender

Affiliate Link Pukka: Wohlfühlkalender mit Bio-Kräutertee / 24 Teebeutel / 21 Tee-Varianten Jetzt shoppen 14,49 €

Jeden Tag könnt ihr oder die von euch beschenkte Person sich über eine schöne, heiße Tasse Kräutertee freuen. Mit 21 verschiedenen Teesorten in 24 Teebeuteln versteckt sich hinter den Türchen wohliger Genuss. Das alles in Bio-Qualität. Der Pukka Wohlfühlkalender macht's möglich.

Adventskalender mit Gewürzen

Affiliate Link Just Spices: Gewürz-Adventskalender 2023 mit 24 Gewürzmischungen Rezepten Jetzt shoppen 29,99 €

Kulinarischer Genuss muss nicht immer aus Schokolade bestehen. Mit dem Gewürz-Adventskalender von Just Spieces gelingt das mindestens genauso gut. 24 ausgewählte Gewürze und passende Rezepte werden Hobby-Köchinnen und Hobby-Köche begeistern.

Adventskalender von mymuesli

Affiliate Link mymuesli: Müsli-Adventskalender 2023 / 24x verschiedene Bio-Müslis im 2go-Portionsbecher / ohne Palmöl Jetzt shoppen 79,95 €

Einen gesunden Start in den Tag garantiert euch der Adventskalender von mymuesli. 24 Türchen mit leckeren Müsli-Mischungen sorgen für Abwechslung – denn keine Sorte ist doppelt. Die praktischen To-Go-Becher vereinfachen den Genuss.

