von Yannic Stock Erfreuliche Nachrichten für Apple-Fans: Der Tech-Riese bringt mit dem HomePod 2 eine Neuauflage seines Smart Speakers in den Handel. Wir haben alle Infos.

Ob Siri, Alexa oder Google: Sprachassistenten gehören mittlerweile fest zu unserem Alltag. Wir nutzen die praktische Funktion dabei schon längst nicht nur am Smartphone, sondern haben auch unser Zuhause mit Smart Speakern vernetzt, die auf Kommando unsere Lieblingsmusik abspielen, uns den aktuellen Wetterbericht mitteilen oder verbundene Geräte steuern. Bisweilen ungeschlagen im heimischen Umfeld: Amazons Echo-Geräte mit der Sprachassistenz Alexa.

Der HomePod – seiner Zeit voraus?

Bereits 2017 wollte Apple, Sinnbild für Innovationen, Amazon den Kampf ansagen – und ließ sich, wie gewohnt, in Sachen Hightech und Qualität nicht lumpen. Heraus kam der Apple HomePod, ein High-End Smart-Speaker für stolze 349 Euro. Doch Apple hatte die Rechnung ohne die Kundschaft gemacht. Musik-Fans, die satten Klang wollten, setzten lieber auf klassische Lautsprecher ohne Hightech-Schnickschnack – und Tech-Begeisterte kauften lieber Amazons günstigen Echo für schmale 99 Euro.

Nach nur drei Jahren stellte Apple den HomePod also ein – und ersetzte ihn im Produktportfolio durch eine für den Markt passendere Alternative: den HomePod Mini. Für unter 100 Euro hält er sich seit einigen Jahren stabil im Markt und läuft, auch in Sachen Design, in direkter Konkurrenz zum beliebten Amazon Echo.

Apple HomePod 2: Unerwartete Neuauflage

Doch jetzt die erfreuliche Überraschung: Bereits am 3. Februar kommt mit dem HomePod 2 der Nachfolger des Premium-Lausprechers in den Handel. Optisch nahezu unverändert, birgt der Smart Speaker dennoch einiges an technischen Neuerungen unter dem mit Mesh bezogenem Äußeren: die verbauten Mikrofone sollen besser reagieren, die Hochtöner eine noch präzisere Richtungskontrolle liefern, und der neue Chip die Übergabe von gestreamter Musik vom iPhone auf den Speaker noch nahtloser machen. Der Preis liegt bei knapp 350 Euro – also etwa 20 Euro über dem letzten Preis des HomePod 1 in 2021. Erhältlich ist der HomePod 2 in den Farben "Midnight" und weiß.

Das sind die HomePod-Konkurrenten

Dass der HomePod in der Maxi-Ausführung zurück kommt, dürfte dem wachsenden Markt an Smart Home Geräten geschuldet sein. Im Vergleich zu 2017 scheint in dieser Kombination nun auch eine erhöhte Nachfrage nach vernetzten und qualitativ hochwertigen Lautsprechern zu bestehen. Ein Indiz: Auch Amazon erweiterte seine ohnehin schon große Echo-Familie erst kürzlich um den Premium-Lautsprecher Amazon Echo Studio, der große optische Ähnlichkeit zum HomePod aufweist und mit rund 200 Euro zwar ebenfalls im gehobenen Preissegment liegt, aber dennoch deutlich günstiger ist als das Produkt aus dem Hause Apple. Für alle, die keine maximale Konnektivität mit iPhone und Mac benötigen, eine preiswerte Alternative.

Wer sich weder für Alexa noch Siri begeistern kann, sollte sich die Google Nest Familie näher anschauen. Unsere Empfehlung: der Google Nest Audio. In Sachen Ausstattung und Sound steht er in direkter Konkurrenz zu HomePod Mini und dem regulären Amazon Echo – das spiegelt sich auch im Preis wider. Einen Premium-Lautsprecher sucht man bei Google (bisher) vergebens.

Verschiedene Smart Speaker für verschiedene Ansprüche

Das smarte Steuern von Geräten, die mit dem iPhone verbunden sind, ist zwar auch bei anderen Herstellern möglich: So reagieren auch Boxen von Sonos auf Sprachbefehle per Siri – vorausgesetzt, sie verfügen über den "AirPlay 2"-Standard.

Mit dem HomePod 2 wird Apple aber sicherlich viele treue Kunden abholen, die auf ein Maximum an Konnektivität setzen. Denn die Produkte aus Cupertino kommen stets mit einer gewissen Exklusivität daher – so gibt es für iPhone-User zum Beispiel keine Bluetooth-Kopfhörer, die es in der Handhabe auch nur annähernd mit den AirPods aufnehmen können.

Für echte Apple-Fans führt am HomePod 2 wohl kein Weg vorbei. Davon, wie gut er wirklich ist, können sie sich ab Februar selbst ein Bild machen.

