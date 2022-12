Statt Schmuck und Kleidung wollt ihr lieber ausgefallene Geschenke verschenken? Dann haben wir 11 Tipps, wie ihr euren Liebsten ein besonderes Präsent machen könnt.

Alle Jahre wieder… müssen wir uns überlegen, was wir unseren Liebsten schenken. Das ist aber manchmal gar nicht so einfach, denn Schmuck, Pullover und Socken haben einige mittlerweile im Überfluss zu Hause im Schrank und in den Schubladen. Was also verschenkt man zu Festen wie Weihnachten, Ostern oder dem Geburtstag? Hier darf es gern etwas kreativer werden, denn 0815-Geschenke kann ja jede:r.

Schöne und ausgefallene Geschenke

Die Tradition mit der Wunschliste ist in der Regel nur etwas für Kinder – so jedenfalls die bisherige Denkweise. Denn auch im Erwachsenenalter kann ein kleiner Denkanstoß ziemlich hilfreich sein, wenn es um das perfekte Geschenk geht. Ist jedoch keine Wunschliste vorhanden oder ihr wollt jemanden beschenken, den ihr zwar kennt, aber noch keine richtig tiefe Freundschaft pflegt, haben wir 11 Ideen, die euch zu ausgefallenen Geschenken verhelfen.

Schwebender Mond

Alles, was schwebt, weckt zunächst einmal Interesse. Denn wie ist das möglich? Magie? Oder doch einfache Physik? Bis wir Menschen mit Gadgets das Schweben lernen, dauert es wahrscheinlich noch eine Weile. Doch zum Glück gibt es ausreichend Produkte, die unseren Durst nach unerklärlichen Phänomenen stillen. Wie die schwebende Mondlampe, die ein dezentes Licht abgibt und sowohl im Schlafzimmer als auch im Wohn- oder Esszimmer eine schöne und ausgefallene Deko hergibt.

Schwebender Topf

Wer keine Lampe mehr braucht, der erfreut sich vielleicht an einem schwebenden Pflanzentopf. Der lässt sich ebenfalls überall gut aufstellen und ist ein richtiger Eyecatcher für Gäste. Damit ist das erste Gesprächsthema auch schon gefunden – perfekt, um die Atmosphäre gleich aufzulockern.

Kuscheldecke mit Ärmeln und Fußtasche

Wenn es im Herbst und Winter kalt wird, freuen wir uns über die Wärme zu Hause. Damit es auf dem Sofa aber so richtig gemütlich werden kann, braucht es eine Rundum-Decke, mit der man keine kalten Arme oder Füße bekommt und zugleich auch noch eure Fernbedienung darin verstauen kann mitsamt einer Wärmflasche. Besser gehts nicht!

Fahrradspiegel

Fahrradfahren ist schön, aber auch gefährlich – besonders in einer Großstadt. Damit man sich als Radfahrer:in vor anderen Straßenteilnehmer:innen schützen kann und umgekehrt, gibt es mittlerweile genügend zusätzliche Gadgets, mit denen man sein Fahrrad aufrüsten kann. Neben dem Blinker gibt es beispielsweise auch Seitenspiegel, die am Lenkrad befestigt werden. Dadurch hat man einen besseren Rundumblick und auch die Verkehrsteilnehmer:innen hinter einem im Auge.

Candy Grabber

Ein wenig Kindheitserinnerungen ausgraben ist für viele ein Grund zur Freude. Daher ist ein Candy Grabber in Miniformat auch das richtige Geschenk, um sich wieder jünger zu fühlen. Die kleine Maschine kann mit allen Arten von Süßigkeiten befüllt werden. Das hat übrigens auch den Vorteil, dass man vielleicht nicht so oft an die Naschtüte geht. Für Kinder ist der Candy Grabber natürlich auch eine süße Geschenkidee, die ihnen sicherlich ein Leuchten in die Augen zaubert.

Weihnachtlicher Gin

Es weihnachtet sehr! Für Fest- und Gin-Fans haben wir deshalb das perfekte Geschenk gefunden: Ein Winter Wonderland Christmas Gin. Durch würzige Noten wie Zimt, Vanille, Orange und Bratapfel breitet sich ein warmer und weihnachtlicher Geschmack aus, der einen in die richtige Festtagsstimmung bringt. Wer es lieber etwas schwerer mag, dem empfehlen wir einen Glühgin. Seit jeher sehr begehrt, punktet der Ginlikör mit seinen Noten von Apfelsaft, Orangensaft, Orangenschalen, Ingwer und Zimt.

Tisch-Staubsauger

Auf dem Schreibtisch können sich erstaunlich viele Krümel und Fussel ansammeln, die den Arbeitsplatz gerne mal etwas unordentlich aussehen lassen. Eine ausgefallene Geschenkidee für diesen Fall ist ein Mini-Staubsauger, der batteriebetrieben ist und sofort alle kleinen Überbleibsel von Keksen und Brotkrümeln entfernt.

Goldene Weingläser

Normales Glas kann jeder, wer es ausgefallen mag, der hat farbige Weingläser. Am besten in Gold. Die Gläser von Echtwerk erfüllen nicht nur dieses Kriterium, sondern sind auch noch bruchsicher, denn sie bestehen aus Edelstahl. Eine Geschmacksneutralität wird versprochen, ebenso wie eine hochwertige Verarbeitung. Egal ob bei einer Gartenparty oder beim nächsten Glühweinnachmittag – mit den goldenen Weingläsern kann man bestimmt bei den Gästen punkten.

Avocado Mini-Körnerkissen

Körnerkissen stehen bei vielen hoch im Kurs. Dank ihrer sich schnell erwärmenden Körner in der Mikrowelle sind sie bisher Helfer bei Nacken- und Rückenschmerzen gewesen, aber auch bereits bei Unterleibsschmerzen angewendet worden. Eine schöne Geschenkidee dazu ist ein Mini-Körnerkissen in Avocado-Form, das einen überallhin begleitet. In der Mikrowelle aufgewärmt, sorgt es nicht nur mit seiner Wärme für Entspannungen, sondern auch durch seinen Lavendelduft kann man richtig relaxen.

Becher mit Tee-Ei in Fischform

Für Teefans gibt es kaum eine schönere Tasse als diese hier. Mit ihrem Katzenkopfdeckel hält sie den Tee lange warm. Das am Deckel befestigte Tee-Ei ist für die Teekomposition selbst, sodass er im Wasser sein volles Aroma entfalten kann. Ein ausgefallenes Geschenk, das jedoch nicht unbedingt nur etwas für Katzenfans ist, sondern für jedermann, der sich für Tiere begeistert.

