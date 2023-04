von Natalja Fischer Die Autobiografien von erfolgreichen Frauen wie Michelle Obama oder Oprah Winfrey sind beeindruckend und inspirierend. Sie zu lesen, lohnt sich unbedingt.

Ob Juristin, Talkmasterin, Profi-Sportlerin oder Mode-Ikone: Diese außergewöhnlichen Frauen haben uns bewegt und beeindruckt. In ihren Autobiografien teilen sie ihre Geschichten, Erfahrungen und Lebensweisheiten und regen dazu an, stets den eigenen Träumen zu folgen. Wir empfehlen diese Bücher.

Michelle Obama: "Becoming: Meine Geschichte"

In ihrer über 500 Seiten starken Autobiografie erzählt die ehemalige First Lady von den Stationen ihres Lebens: Von ihrer Kindheit im Süden von Chicago, vom Aufstieg als Juristin und dem Weg ins Weiße Haus. Auch düstere Momente und bittere Enttäuschungen spart sie nicht aus und berichtet von rassistischen Anfeindungen und der nicht immer einfachen Zeit als berufstätige Mutter. Ihre Botschaft: Folge stets deiner inneren Stimme.

Michelle Obama: "Becoming: Meine Geschichte", 544 Seiten

Oprah Winfrey: "Was ich vom Leben gelernt habe"

Affiliate Link Was ich vom Leben gelernt habe Jetzt shoppen 14,00 €

Keine klassische Autobiografie, aber ein Buch voller Lebensweisheiten: Die beliebte und weltbekannte Talkmasterin Oprah Winfrey rekapituliert in dem Buch die wichtigsten Stationen ihres bewegten Lebens und erzählt, was diese sie gelehrt haben. Sie schreibt über große Themen wie Freundschaft, Beziehung, Dankbarkeit, Ehrfurcht oder Stärke und zeigt, welche Ängste und Widerstände es zu überwinden gilt, um ein erfülltes und glückliches Leben zu führen.

Oprah Winfrey: "Was ich vom Leben gelernt habe", 256 Seiten

Yusra Mardini: "Butterfly"

Affiliate Link Butterfly: Das Mädchen, das ein Flüchtlingsboot rettete und Olympia-Schwimmerin wurde Jetzt shoppen 10,99 €

Yusra Mardini wächst in Damaskus auf und trainiert von klein an, um sich ihren Traum zu erfüllen, bei den Olympischen Spielen anzutreten. Der Bürgerkrieg in Syrien zwingt sie und ihre Schwester jedoch zur Flucht. Als bei der Überfahrt nach Europa das überfüllte Schlauchboot zu sinken droht, springen die Schwestern kurzerhand ins Wasser und ziehen das Boot über Stunden hinweg an die griechische Küste. Den Insassen retten sie damit das Leben. In Deutschland angekommen nimmt Yusra das Schwimmtraining wieder auf und darf als Teilnehmerin des Flüchtlingsteams zu den Olympischen Spielen reisen, was sie über Nacht berühmt macht. In Butterfly erzählt sie ihre Geschichte und gibt auch vielen anderen Flüchtlingen eine Stimme.

Yusra Mardini: "Butterfly: Das Mädchen, das ein Flüchtlingsboot rettete und Olympia-Schwimmerin wurde", 376 Seiten

Angelique Kerber: "Eine Frage des Willens"

Affiliate Link Eine Frage des Willens: Mein Weg nach oben Jetzt shoppen 19,95 €

Sie ist die erfolgreichste Tennisspielerin des letzten Jahrzehnts und gewann unter anderem Wimbledon, die US Open und Australian Open. In ihrer Autobiografie schildert sie ihren Weg an die Tennisspitze und gibt exklusive Einblicke in die Höhen und Tiefen ihrer Karriere. Persönlich und nahbar berichtet sie auch von Zweifeln und Ängsten und wie sie sich aus Krisen herausgearbeitet hat. Nicht nur für Tennis-Fans empfehlenswert.

Angelique Kerber: "Eine Frage des Willens", 224 Seiten

Iris Apfel: "Stil ist keine Frage des Alters"

Affiliate Link Iris Apfel: Stil ist keine Frage des Alters (Midas Collection): Accidental Icon Jetzt shoppen 25,00 €

Sie hat einiges zu erzählen: In ihrem Buch "Stil ist keine Frage des Alters" hat die mittlerweile über 100 Jahre alte Mode-Ikone Iris Apfel Geschichten und Fotos aus ihrem Leben, Illustrationen, Weisheiten und humorvolle Essays über Stil, Arbeit, Familie, Alter oder Geld zusammengetragen. Das Buch ist nicht nur amüsant und inspirierend, sondern auch – was würde man anderes erwarten – extravagant gestaltet. Die Autobiografie ist ein freches und farbenfrohes Gesamtkunstwerk wie Iris Apfel selbst.

Iris Apfel: "Stil ist keine Frage des Alters", 176 Seiten

Heike Specht: "Die Ersten ihrer Art: Frauen verändern die Welt"

Affiliate Link Die Ersten ihrer Art: Frauen verändern die Welt | 1918 bis heute: Frauen in Politik und Wirtschaft Jetzt shoppen 24,00 €

Simone Veil, Margaret Thatcher, Angela Merkel, Kamala Harris: Sie alle drangen als erste Frauen in Männerdomänen vor und stellten Weichen für nachfolgende Generationen. Das Buch erzählt ihre Geschichten und die Geschichten weiterer Frauen, die sich in den letzten 100 Jahren gegen alle Widerstände an die Spitze kämpften. Das Buch macht Frauen Mut, ihre Stimmen zu erheben und ihren Einfluss geltend zu machen, denn leider gehört der weiblichen Hälfte der Menschheit noch immer nicht die Hälfte der Macht.

Heike Specht: "Die Ersten ihrer Art: Frauen verändern die Welt, 384 Seiten

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.

Brigitte