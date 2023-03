Wir erklären, wieso du diese Einrichtungsfehler unbedingt in deinem Badezimmer vermeiden solltest

von Jeanine Insam Du möchtest dein Badezimmer umgestalten oder gar völlig neu renovieren? Mit diesen Tipps vom Experten kannst du deine eigene kleine Wohlfühl-Oase direkt in deinem zu Hause gestalten.

Morgens, mittags, abends – Deutsche verbringen pro Tag durchschnittlich 48 Minuten im heimischen Badezimmer. Wobei Frauen etwas mehr Zeit für ihr tägliches Schönheitspflege-Programm in Anspruch nehmen als Männer.

Diese Einrichtungsfehler solltest du vermeiden

Das Badezimmer zählt wohl mit zu den wichtigsten Räumen, die es in den eigenen vier Wänden geben kann. Deswegen ist es besonders wichtig, dass wir uns in diesem Raum mindestens genauso wohl fühlen wie in allen anderen auch. Experten haben nun verraten, welche Einrichtungsfehler unbedingt vermieden werden sollten. Wie du deine eigene kleine Wellness-Oase bestmöglich einrichtest, zeigen wir dir im Video.

