von Yannic Stock Mit einem Outdoor-Teppich verwandelst du Balkon und Terrasse im Handumdrehen in eine echte Wohlfühloase. Wir zeigen die aktuellen Trend-Modelle und die beste Alternative zum Balkonteppich.

Von fleckigem Beton bis zu brüchigen Holzplatten: Insbesondere bei Mietwohnungen ist der Schritt durch die Balkontür oft alles andere als einladend. Das Aufhübschen ist mit ein wenig handwerklichem Geschick zwar problemlos möglich, aber auch zeit- und kostenintensiv. Wer stattdessen lieber direkt die Sonne genießen möchte, der greift zu einem simplen und effektiven Instrument, um unschöne Stellen zu kaschieren: dem Balkonteppich.

Balkonteppich: Günstig und vielseitig einsetzbar

Egal ob groß oder klein, rechteckig oder rund, bunt-gemustert oder im klassisch-cleanen Look: Die praktischen Vorleger aus Kunstfaser erobern immer mehr Balkone, Terrassen und Sonnendecks. Kleine Modelle sind dabei bereits ab rund 20 Euro erhältlich. Und sie sind vielseitig einsetzbar:

Balkonteppiche kaschieren unansehnlichen Bodenbelag mit nur wenigen Handgriffen und zum günstigen Preis.

mit nur wenigen Handgriffen und zum günstigen Preis. Steinböden heizen sich in der Sonne schnell auf – auf einem Outdoor-Teppich hingegen ist barfuß laufen kein Problem!

kein Problem! Mit einem Balkonteppich setzt du optische Akzente und verwandelst deine Sitzecke in ein zweites Wohnzimmer.

Outdoor-Teppich: Das sind die angesagtesten Modelle

Mediterraner Balkonteppich

Besonders angesagt sind auch diese Saison Outdoor-Teppiche im mediterranen Rautenmuster. Ob in Beige, Grau, Braun oder Türkis: Der Look zaubert Urlaubsstimmung auf jeden Balkon und jede Terrasse und passt zu allen Arten von Outdoor-Möbeln. Das Modell von The Carpet kommt in zahlreichen verschiedenen Farben und Größen daher und ist sowohl in rechteckiger als auch runder Ausführung verfügbar.

Outdoor-Teppich im Boho-Stil

Du bist auf der Suche nach einem großflächigen Outdoor-Teppich mit dem gewissen Etwas? Dann ist unsere Empfehlung der stylische Balkonteppich im Boho-Look von Impressionen. Der ausgefallene Farbmix aus Khaki, Weiß und Gelb passt ideal zu Mobiliar in Holzoptik und setzt Akzente. Hergestellt aus 100 Prozent Polypropylen ist er ideal für den Dauereinsatz im Freien geeignet.

Orientalischer Vintage-Balkonteppich

Drinnen wie draußen eine gute Figur macht dieser Flachgewebe-Teppich mit orientalischen Ornamenten. Das Design im Vintage-Look lässt sich beispielsweise ideal mit Balkonmöbeln aus Gusseisen kombinieren; aber auch zu dunklen Korb- und Holzmöbeln passt es hervorragend. Auch dieser Teppich ist aus wasserfestem Polypropylen gefertigt und in verschiedenen Größen lieferbar.

Sommerlicher Balkonteppich im Palmen-Design

Du bevorzugst eher buntes und knalliges Design als einen dezenten Look mit geometrischen Formen? Dann ist dieser Teppich im Palmen-Design vielleicht das Richtige für dich. Die fröhliche Farbzusammenstellung aus verschiedenen Grüntönen und Cremeweiß wirkt stilsicher und passt ideal zu Flechtmöbeln. Der Kunstfaser-Teppich ist in vielen Größen verfügbar.

Kunstrasen als günstige und dezente Alternative

Falls ein Balkonteppich wegen unpassender Abmessungen oder eines zu hohen Preises für dich doch nicht in Frage kommt, gibt es eine altbewährte und kostengünstige Alternative: Kunstrasen! Denn hierbei muss es bei Weitem nicht immer der klassische, grüne Campingplatz-Look sein. Die günstige Meterware gibt es heute in vielen verschiedenen Farben, zum Beispiel auch in Anthrazit. Eine preiswerte Lösung, um beispielsweise große Betonflächen zu verschönern.

Sind Outdoor-Teppiche wasserdurchlässig?

Spezielle Balkonteppiche sind fast immer wasserdurchlässig – und extra für die Verwendung im Außenbereich konzipiert. Sie bestehen fast immer zu 100 Prozent aus der wasserfesten Kunstfaser Polypropylen, die sich nicht mit Flüssigkeit vollsaugen kann. Das grobe Flachgewebe lässt Regenwasser problemlos auf den Untergrund durchsickern. Einige Modelle kommen zudem mit einem genoppten Untergewebe daher, welches beispielsweise auf glattem Betonboden einen zusätzlichen Schutz vor Staunässe bietet.

Kann man Outdoor-Teppiche im Winter draußen lassen?

Outdoor-Teppiche sind witterungsfest und für eine dauerhafte Verwendung im Außenbereich konzipiert. Dennoch ist es ratsam, die guten Stücke zum Saisonende von grobem Schmutz zu befreien und im Keller oder auf dem Dachboden zu verstauen. Denn Polypropylen hat einen großen Nachteil – und dieser liegt in der äußerst schlechten Umweltbilanz des Kunststoffes. Ein Outdoor-Teppich sollte deswegen keine Wegwerfware sein und pfleglich behandelt werden, damit du viele Sommer lang Freude daran hast.

Wenn du stattdessen auf eine umweltfreundlichere Alternative setzen möchtest, sind Matten aus Kokos oder Seegras eine schöne Alternative. Diese solltest du allerdings nur bei trockenem Wetter auslegen, da sie sich zu schnell mit Wasser vollsaugen und Schimmel bilden können.

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.