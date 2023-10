Motzkopf? Laut Untersuchung meckern Menschen mit diesen Namen am meisten

Nörgler:innen, Miesmacher:innen und Motzköpfe finden sich überall. Vor allem aber online. Auffällig: Es gibt Namen, die besonders häufig unter Beschwerdekommentaren zu finden sind. Ob deiner auch dazu gehört?

Das Internet. Ein Raum, in dem man mal so richtig Dampf ablassen kann. Bleibt ja so schön anonym. Ähnlich wie im Auto. Da kann man seinem Frust so richtig freien Lauf lassen. Gleichzeitig bieten Bewertungen Orientierung. Sind Produkte so gut, wie der Hersteller behauptet? Schmeckt es in diesem oder jenen Restaurant und wie bewerten andere den Orthopäden um die Ecke, zu dem ich mit meinem, dem Homeoffice geschuldeten Rückenleiden gehen möchte. Zu all diesen Dingen befragen wir sehr gern das Internet und lassen uns von der Meinung anderer leiten. Wer diese anderen sind, hat CasinoOnline.de nun in einer Untersuchung analysiert.

Wie heißen Deutschlands Motzköpfe?

Um herauszufinden, welche Namen die häufigsten Beschwerdeführer sind, hat CasinoOnline.de über 141.000 negative Bewertungen auf Trustpilot untersucht. Dabei wurden Bewertungen für die bekanntesten Supermärkte, Fast-Food-Ketten und beliebte Marken in Deutschland analysiert. Bestimmte Namen tauchten hierbei öfter auf als andere.

Sabine und Michael schimpfen online am meisten

Die Spitzenreiter:innen unter den Meckerköpfen sind Personen mit dem Namen Sabine und Michael, wobei der Name Michael um ein vierfaches mehr unter den negativen Bewertungen auftaucht als Sabine.

Laut Ananlyse haben Personen mit dem Namen Sabine 275 Online-Beschwerden hinterlassen, bei den Michaels sind es 1264. Das ist mehr als bei jedem anderen weiblichen Namen.

Auf Platz zwei bei den Frauen folgt Sandra (273) und den dritten Platz belegt Susanne (220), dicht gefolgt von Silke (210) und Elke (188).

Bei den Männern sind es die Namen Peter (926), Thomas (926), Andreas (620) und Frank (516), die die oberen Ränge belegen.

Männer beschweren sich mehr als Frauen

Auffällig: Die Liste der Top zehn Namen, die sich am ehesten online beschweren, besteht ausschließlich aus männlichen Namen. Insgesamt ist die Wahrscheinlichkeit, dass Männer eine negative Bewertung online abgeben, fast sechsmal höher.

Quelle: CasinoOnline.de