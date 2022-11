Black Weekend 2022 Auf diese Haarstyling-Produkte von ghd gibt es gerade 20% Rabatt

Ihr kennt das: In Geschäften, in Online-Shops, auf Instagram und Co. – überall versuchen euch Marken und Unternehmen am Black Friday, am Black Weekend bzw. am Cyber Weekend mit vermeintlich tollen Angeboten zu locken. Doch welcher Deal lohnt sich am Ende des Tages wirklich? Wir scannen täglich für euch die Angebote des Tages – von Amazon über AboutYou bis hin zu H&M lassen wir nichts aus – und sagen euch, welcher Deal und welcher Rabatt einen Blick wert ist.

Die besten Deals am Black Weekend 2022

ghd Glätteisen

-20%: Original Styler / Glätteisen von ghd Jetzt shoppen 151,20 €

Die Haarstyling-Marke ghd hat alle ihre Produkte um 20% reduziert. Daher gibt es auch das klassische Glätteisen – "Original Styler" – mit eben jener 20% Preisersparnis. Zusätzlich erhaltet ihr ein Hitzeschutzspray gratis dazu. Hier geht's zum Deal.

Pandora Ring

PANDORA Eleganter Funkelnder Ring – im Sale: 39,20€ Jetzt shoppen 39,20 €

Das perfekte Geschenk zu Weihnachten wird noch gesucht? Wie wäre es dann mit diesem zarten Ring von Pandora, der an jeder Hand perfekt funkelt. Ob am Ring-Mittel- oder Zeigefinger – überall sieht er gut aus. Zahlt jetzt statt 49 Euro nur 39,20 Euro und spart somit fast 10 Euro. Hier gehts zum Deal.

Hypervolt Go Massagepistole

-55%: HYPERICE HYPERVOLT GO Massagepistole, Schwarz Jetzt shoppen 89,00 €

Die Massagepistole Hypervolt Go ist wegen ihrer kleinen Größe nicht nur praktisch, sondern sorgt auch für Entspannung der Muskeln am ganzen Körper. Perfekt für den Stress in der Weihnachtszeit. Spart jetzt den halben Preis und zahlt nur 89 statt 199 Euro. Hier gehts zum Deal.

IPL-Gerät von Philips

-38%: PHILIPS BRI945/00 Lumea Prestige Haarentfernung Rosé Jetzt shoppen 272,00 €

Das IPL-Gerät von Philips gehört zu den beliebtesten Haarentfernungsgeräten überhaupt. Das Modell der Qualitätsmarke sorgt für ein dauerhaft-anhaltendes Ergebnis ohne schmerzhafte Prozedur. Die sanfte Haarentfernung hält wochen- und sogar monatelang. Aktuell gibt es einen enormen Rabatt von 38%, wodurch ihr statt 439 nur 272 Euro bei Saturn zahlt. Hier geht's zum Deal.

Das Beste aus dem Bereich Beauty & Bodycare

Pandora Ohrringe

PANDORA Doppelte Pavé-Ohrringe – im Sale: 55,20€ Jetzt shoppen 55,20 €

Kleine, silberne Creolen kann man immer gebrauchen, besonders, wenn sie ganz leicht funkeln wie die von Pandora. Aktuell spart ihr sogar fast 14 Euro und zahlt statt 69 nur 55,20 Euro. Hier gehts zum Deal.

Magic Finish Make-up-Set

-23% MAGIC FINISH Weihnachtskugel Set Jetzt shoppen 29,99 € 38,98 €

Mit dem Make-up-Set von M. Asam zaubert ihr euch selbst einen makellosen Teint. Das Praktische: Die Mousse passt sich automatisch eurem Hautton an, sodass die Foundation für viele nutzbar ist. In der weihnachtlichen Kugel lässt sich das Set auch gut verschenken, wenn ihr es nicht für euch selbst nutzen wollt. Spart jetzt 23%!Hier gehts zum Deal.

Remington Lockenstab

-34% Amazon: Remington Lockenstab Pro Soft Curl Jetzt shoppen 27,99 € 42,99 €

Der Lockenstab von Remington zaubert weiche und natürliche Locken. Durch die hochwertige, antistatische Keramik-Turmalin-Beschichtung wird das Haar geschützt. Du kannst zwischen 10 Temperatureinstellungen von 130-220°C wählen. Jetzt ganze 34% günstiger.Hier gehts zum Deal.

ghd Helios Haartrockner

-20%: Helios Haartrockner von ghd in schwarz Jetzt shoppen 159,20 €

Die Haare in Rekordzeit trocknen wird mit dem Helios Haartrockner von ghd möglich. Dank der innovativen Technik sorgt der Föhn nicht nur schnell für trockene Haare, sondern auch 30% mehr Glanz, denn die Haare werden hier weniger geschädigt. Spart jetzt 20% auf dieses und jedes weitere ghd-Produkt noch bis zum 27. November.Hier gehts zum Deal.

Wimpernserum

-52% CILAMOUR Cilamour Wimpernserum Jetzt shoppen 51,95 € 109,00 €

Für traumhaft lange und natürliche Wimpern ist ein Serum gut, das eure Wimpernwurzel stärkt, sodass sie weniger ausfallen. Das Serum von Cilamour ist aktuell um 52% reduziert, wodurch ihr statt 109 Euro nur 52 Euro zahlt. Hier gehts zum Deal.

Remington Glätteisen

-62% Amazon: Remington Glätteisen Silk | Haarglätter Jetzt shoppen 29,99 € 79,99 €

Das beliebte Glätteisen von Remington überzeugt mit hochwertiger Keramikbeschichtung und federnd gelagerter Stylingplatten für gleichmäßigen Druck auf das Haar. Unterschiedliche Temperaturstufen von 150-235 °C für feines, normales und dickes Haar stehen zur Auswahl. Jetzt ganze 62% reduziert.Hier gehts zum Deal.

Braun IPL-Gerät

-45% Braun IPL Silk Expert Pro 5 Haarentfernungsgerät Damen/Herren Jetzt shoppen 324,99 € 599,99 €

Waxing, Epilieren, Rasieren – all das gehört der Vergangenheit an, wenn ihr ein IPL-Gerät habt, das eure Körperhaare sanft entfernt und das für bis zu sechs Monate. Spart jetzt 45% bei dem Braun IPL Silk Expert Pro 5 Haarentfernungsgerät. Hier gehts zum Deal.

Das Beste aus dem Bereich Haushalt

SodaStream Wassersprudler

-30% SodaStream Wassersprudler TERRA mit CO2-Zylinder und 3x 1L spülmaschinenfeste Kunststoff-Flasche Jetzt shoppen 59,99 € 86,45 €

Der beliebte SodaStream Wassersprudler zaubert erfrischendes Sprudelwasser auf Knopfdruck. Im Set enthalten sind neben dem SodaStream TERRA Wassersprudler auch ein CO2-Zylinder und drei spülmaschinenfeste Kunststoffflaschen mit 1 Liter Fassungsvermögen. Jetzt 30% sparen.Hier gehts zum Deal.

Jamie Oliver Pfanne

-63% Amazon: Jamie Oliver Bratpfanne | Induktionsgeeignet | Spülmaschinenfest | Antihaft-Beschichtung | Thermo-Signal | Edelstahl Jetzt shoppen 39,99 € 109,99 €

Perfektes Anbraten garantiert: Die beliebte Edelstahlpfanne überzeugt mit Antihaftbeschichtung und Temperaturanzeiger, welcher sich dunkelrot färbt, sobald die Pfanne optimal vorgewärmt und bratbereit ist. Aktuell spart ihr 63% beim Kauf. Hier geht's zum Deal.

Hotgen-Schnelltest

-81% Hotgen Corona Schnelltest Selbsttest Antigentest auf SARS-CoV-2, 10 Stück (1er Pack) Jetzt shoppen 9,33 € 49,90 €

Pünktlich zum Herbst steigen die Corona-Zahlen wieder. Mit dem Hotgen-Schnelltest für zu Hause erhaltet ihr schnell Gewissheit, ob es euch ebenfalls getroffen hat. Aktuell spart ihr 81%.Hier gehts zum Deal.

Yankee Candle

-39% Yankee Candle Duftkerze im Glas (groß) – Cinnamon Stick – Kerze mit langer Brenndauer bis zu 150 Stunden – Perfekte Geschenke für Frauen Jetzt shoppen 19,99 € 32,90 €

Kerzen bringen eine gemütliche Stimmung in die eigenen vier Wände. Diese Kerze im Glas von Yankee Candle hat eine Brenndauer von 72 Stunden und überzeugt mit ihrem langanhaltenden Duft. Hier gehts zum Deal.

Waffeleisen

-23% Amazon: Waffeleisen für klassische Herzwaffeln (verschiedene Farben) Jetzt shoppen 31,99 € 41,99 €

Das Waffeleisen von Cloer zaubert klassische Herzwaffeln. Durch die Antihaftbeschichtung bleibt nichts kleben. Den Bräunungsgrad kann man per Drehregler selbst bestimmen. Einfache Reinigung und platzsparende Aufbewahrung. Jetzt 23% sparen. Hier gehts zum Deal.

Künstlicher Weihnachtsbaum

-61% Künstlicher Weihnachtsbaum mit 100% PE Spitzen, 180cm mit 580 Spitzen Jetzt shoppen 75,99 € 199,00 €

Echte Weihnachtsbäume können ziemlich teuer sein. Da lohnt sich ein künstlicher Baum, den ihr jedes Jahr aufs Neue aufstellen könnt, besonders bei einem Rabatt von unglaublichen 61% auf den PVC-Baum. Für mehr Echtheit könnt ihr auch in den aus Spritzguss investieren, der ebenfalls um 61% herabgesetzt ist. Hier gehts zum Deal.

Das Beste aus dem Bereich Mode & Accessoires

Hobo Bag von COACH

Mit der Hobo Bag von COACH könnt ihr alles verstauen, was man für einen Stadtbummel oder einen kleinen Ausflug braucht. Außerdem passt sie auch noch zu jedem Outfit. Spart jetzt noch den halben Preis!

Daunenjacke

-34% Coach: Daunenjacke mit Taillengürtel Jetzt shoppen 359,00 € 550,00 €

Kalter Wind, Minustemperaturen, Schnee? Mit der Daunenjacke von Coach ist das für euch alles kein Problem. Gut gewärmt und geschützt trotzt ihr dem Winterwetter – und mit der leuchtend-roten Farbe jeglichem Winterblues. Hier geht's zum Deal.

Levi's 724 High Rise Jeans

Die Levi's 724 High Rise Jeans gehört zu den absoluten Klassikern und gehört in jeden Kleiderschrank. Aktuell spart ihr dank Black Friday bis zu 45%. Hier gehts zum Deal.

Braune Stiefeletten

-26% Stiefelette SIENNA Cognac Jetzt shoppen 109,99 € 149,99 €

Braune Stiefeletten sind sowohl im Herbst und Winter einsetzbar, als auch im Frühling. Kombinieren könnt ihr sie nämlich mit beinahe allem – von der Jeans, über einen Rock bis hin zum Kleid, mit oder ohne Strumpfhose. Die schicken Lederschuhe gibt es aktuell mit einem Rabatt von 26%.Hier gehts zum Deal.

Goldener Ring von Thomas Sabo

-33% Thomas Sabo: Ring Heritage Gelbgold Jetzt shoppen 65,00 € 98,00 €

Ein schlichter goldener Ring rundet jedes Outfit ab und ist somit das perfekte Accessoire. Vorteil: Den Ring von Thomas Sabo gibt es auch in Silber, solltet ihr Gold nicht mögen. Jetzt mit einem Rabatt von 33%. Hier gehts zum Deal.

Schwarze Stoffhose von Rockgewitter

-26% Bequeme schwarze Stoffhose Jetzt shoppen 69,99 € 94,99 €

Zu einer schwarzen Stoffhose könnt ihr beinahe alles kombinieren – vom T-Shirt, über eine Bluse bis hin zum dicken Strickpullover. Dabei seht ihr immer stylisch aus. Ein weiterer Vorteil der schwarzen Hose von Rockgewitter: Sie ist bequemer als eine Jeans. Spart jetzt 26%. Hier gehts zum Deal.

Steppmantel

-33% Mantel in Wellensteppung, schwarz Jetzt shoppen 99,95 € 149,95 €

Ein Steppmantel ist die perfekte Wahl für den Herbst oder milde Wintertage. Wind und Regen haben keine Chance und aufgrund der Länge bleiben auch die Beine warm. Hier gehts zum Deal.

Steppjacke

Perfekt für kühle Herbsttage ist die Steppjacke in Beige von Alba Moda. Klassischer Schnitt und pflegeleicht – so muss eine Allrounder sein. Mit einem Rabatt von 50% spart ihr zudem rund 50 Euro. Hier geht's zum Deal.

Das Beste aus dem Bereich Technik

Apple AirPods

-27%: Apple AirPods mit Ladecase (2. Generation), In-ear Kopfhörer Bluetooth Weiß Jetzt shoppen 115,00 €

Die Apple AirPods (2. Generation) gibt es aktuell zu einem kleinen Schnäppchenpreis von nur 115 statt 159 Euro. Hier gehts zum Deal.

Oral-B 3 3500 elektrische Zahnbürste

-50% Oral-B PRO 3 3500 Elektrische Zahnbürste/Electric Toothbrush Jetzt shoppen 49,99 € 99,99 €

Mit der Oral-B PRO 3 3500 wird das Zähneputzen zu einem reinen Vergnügen dank der drei Putzmodi und der visuellen 360° Andruckkontrolle für Zahnpflege. Außerdem sind zwei Aufsteckbürsten und ein Reiseetui enthalten. Spart jetzt den halben Preis und zahlt statt 100 Euro nur knapp 50 Euro für die elektrische Zahnbürste. Hier gehts zum Deal.

LG OLED TV

LG's OLED-Fernseher hat eine Bildschirmdiagonale von 139 cm/55 Zoll, bietet 4K Ultra HD, bis zu 120Hz, einen α7 Gen5 4K AI-Prozessor und einen HDMI 2.1, Sprachassistenten. Filme und Serien haben damit gleich eine ganz andere Wirkung beim Schauen. Spart jetzt 53% bei dem Smart-TV. Hier gehts zum Deal.

Was verbirgt sich hinter der Black Friday Week?

Den Shopping-Tag Black Friday gibt es auch in Deutschland schon seit vielen Jahren. Jedes Mal überschlagen sich die (Online-)Händler mit Rabatten und Angeboten. Mit der Zeit hat sich die Rabattschlacht aber immer weiter ausgedehnt. So locken zahlreiche Shops bereits Tage vor dem eigentlichen Black Friday (in diesem Jahr am 25. November) mit Niedrigpreisen. Inzwischen handelt es sich also um eine Black Friday Week, gefolgt von der Cyber Week, die am 28. November mit dem Cyber Monday eingeleitet wird.

