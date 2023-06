Diese Bücher nehmen wir mit in den Urlaub

Buchtipps Sommer 2023 Diese Bücher nehmen wir mit in den Urlaub

von Natalja Fischer Du suchst nach Buchtipps für den Sommer 2023? Dann haben wir hier einige Empfehlungen für dich!

Die Temperaturen steigen und an schönen Sommertagen gibt es nichts Entspannenderes, als es sich mit einem guten Buch auf dem Balkon, im Garten oder in einem Park gemütlich zu machen. Dir fehlt noch die passende Lektüre? Dann haben wir hier ein paar Buchtipps für dich.

Martin Suter: Melody

Im aktuellen Bestseller von Martin Suter geht es um den ehemaligen Nationalrat Dr. Peter Strotz. Dem hochbetagten und sehr wohlhabenden Mann bleiben nur noch wenige Monate zu leben und er möchte seinen Nachlass ordnen. Der junge Jurist Tom soll ihm dabei helfen. Während der Arbeit erzählt Dr. Stotz dem jungen Mann von seiner großen Liebe, Melody, die vor vielen Jahren spurlos verschwand. Zusammen mit Strotz' Großnichte Laura stellt Tom Nachforschungen an und stößt dabei auf eine Vergangenheit, in der Wahrheit und Fiktion gefährlich nahe beieinander liegen.

T. C. Boyle: Blue Skies

In T. C. Boyles neuem Roman werden die Auswirkungen des Klimawandels für die Menschen in den USA spürbar. Das Land wird von Überschwemmungen, Trockenheit und Hitzewellen heimgesucht, Viren breiten sich aus und Lebensmittel werden knapp. Die Cullens, eine typisch amerikanische Familie, versuchen, sich mit den Katastrophen zu arrangieren, die zunehmend ihren Alltag bestimmen. Doch das gelingt immer schlechter.

Bas Kast: Kompass für die Seele

Affiliate Link Bas Kast: Kompass für die Seele: Das Fazit neuester Studien zu Resilienz und innerer Stärke Jetzt shoppen 24,00 €

Nach seinem großen Erfolg mit "Der Ernährungskompass" widmet sich Bas Kast mit dem "Kompass für die Seele" jetzt unserer Psyche und stellt zehn wissenschaftlich fundierte Methoden vor, die gegen Stress, Erschöpfung und Depression helfen. Unter den Methoden finden sich nicht nur die üblichen Stellschrauben wie Ernährung, Bewegung und Schlaf, sondern auch viele andere hilfreiche Ansätze, die der Seele neue Kraft geben können, wie beispielsweise stoische Lebenskunst, Meditation oder der therapeutische Einsatz von Psychedelika. Wie das genau funktioniert und was sonst noch hilft, hat Bas Kast umfassend und gut verständlich in dem Buch zusammengefasst.

Stefanie Stahl: Das Kind in dir muss Heimat finden

Affiliate Link Stefanie Stahl: Das Kind in dir muss Heimat finden: Der Schlüssel zur Lösung (fast) aller Probleme Jetzt shoppen 14,99 €

Der Ratgeber von Psychologin Stephanie Stahl ist seit Jahren in Bestsellerlisten vertreten und wird von Leser:innen wärmstens empfohlen. In dem Buch lernen wir, wie sich die Erfahrungen unserer Kindheit auf unser Erwachsenenleben und auf unsere Beziehungen auswirken und wie wir mit unserem "inneren Kind" in Verbindung treten können, um alte Wunden zu heilen, Konflikte zu lösen und ein glücklicheres Leben zu führen.

Sebastian Fitzek: Mimik

Affiliate Link Sebastian Fitzek: Mimik | Psychothriller Jetzt shoppen 24,00 €

Bei diesem Psychothriller von Sebastian Fitzek handelt es sich um einen der Buch-Bestseller 2022. Es geht um Hannah Herbst, eine Expertin für Mimikresonanz, die Gesichtsausdrücke besser lesen kann als jede:r andere und durch diese besondere Fähigkeit schon viele Täter:innen überführen konnte. Ausgerechnet als sie nach einer Operation mit Gedächtnislücken zu kämpfen hat, wird ihr der schrecklichste Fall ihrer Karriere zugetragen. Sie bekommt das Geständnis-Video einer Frau in die Hände, die ihre Familie brutal ermordet hat. Das Problem: Die Frau auf dem Video ist Hannah selbst.

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.