von Natalja Fischer Du bist auf der Suche nach einer guten Lektüre für verregnete Herbsttage? Wir haben uns durch die aktuellen Bestsellerlisten gelesen und empfehlen dir diese fünf Bücher.

Der Herbst ist die perfekte Jahreszeit zum Lesen. Wenn es draußen dunkel, kalt und ungemütlich wird, können wir es uns ohne schlechtes Gewissen stundenlang auf dem Sofa bequem machen und in Geschichten abtauchen. Ob philosophische Erzählung, berührender Roman, packender Thriller oder lehrreiches Sachbuch: Der Literatur-Herbst 2023 hat für jeden Geschmack etwas zu bieten. Viel Spaß beim Lesen!

Ferdinand von Schirach: Regen

Das neueste Buch von Bestseller-Autor Ferdinand von Schirach ist in Form eines Theatermonologs geschrieben. In "Regen" betritt ein Mann eine Bar und beginnt aus seinem Leben zu erzählen: Er ist unfreiwillig zum Schöffen berufen worden und denkt laut über Verbrechen und Strafe, über unsere Gegenwart, die Würde des Menschen, Einsamkeit, Liebe und Scheitern nach. Es sind die für Schirachs Werke typischen Themen und Fragen, die in diesem Text allerdings auf ungewohnt persönliche Weise verhandelt werden.

Elena Fischer: Paradise Garden

Paradise Garden: Nominiert für den Deutschen Buchpreis 2023

Der Debütroman von Elena Fischer schaffte es direkt auf die Longlist für den diesjährigen deutschen Buchpreis. In "Paradise Garden" geht es um die 14-jährige Billie, die mit ihrer Mutter in einem sozialen Brennpunkt lebt. Die Mutter hat zwei Jobs und wenig Geld, aber sorgt mit viel Liebe und Fantasie dafür, dass Elena eine schöne Kindheit hat. Als die Mutter unerwartet stirbt, macht sich Elena auf die Suche nach ihrem leiblichen Vater und begibt sich auf eine Reise – auch zu sich selbst.

Terézia Mora: Muna oder Die Hälfte des Lebens

Muna oder Die Hälfte des Lebens -: Roman - Nominiert für den Deutschen Buchpreis 2023

Was passiert mit einem Leben, das man in Abhängigkeit eines anderen führt? Dieser Frage geht Terézia Mora in ihrem neuesten Buch nach, das ebenfalls für den deutschen Buchpreis nominiert ist. In "Muna oder Die Hälfte des Lebens" lernt die junge Frau Muna einen Mann kennen, mit dem sie eine Nacht verbringt und der mit dem Fall der Berliner Mauer aus ihrem Leben verschwindet. Einige Jahre später trifft sie Magnus wieder und sie werden ein Paar. Muna glaubt, den Mann ihres Lebens gefunden zu haben, doch schon bald treten Risse in der Beziehung auf und Magnus wird über die Jahre kalt, unberechenbar und gewalttätig. Muna will die Beziehung keinesfalls aufgeben und zahlt dafür einen hohen Preis.

Sebastian Fitzek: Die Einladung

Marla Lindberg bekommt die Einladung zu einem Klassentreffen in den Alpen. Die junge Frau freut sich darauf, mit ehemaligen Klassenkameraden in schönen Erinnerungen zu schwelgen. Bei Marlas Ankunft in dem verschneiten Berghotel sind alle Zimmer bereits bezogen, doch niemand ist anwesend. Sie beginnt, die anderen zu suchen und hört auf einmal ein pfeifendes Husten von draußen, das sie an etwas Schreckliches erinnert. Der brandneue Thriller "Die Einladung" von Bestseller-Autor Sebastian Fitzek erscheint am 25. Oktober 2023, kann aber bereits jetzt bei Amazon vorbestellt werden.

Marie Luise Ritter: Vom Glück, allein zu sein

Vom Glück, allein zu sein: Wie wir die Zeit mit uns selbst genießen können | Das neue Buch von @luiseliebt

Allein ein Konzert besuchen, in ein edles Restaurant gehen oder eine Reise unternehmen? Für viele Menschen ist das Alleinsein eher negativ behaftet. Die Autorin Marie Luise Ritter räumt mit dem schlechten Image des Alleinseins auf und zeigt in ihrem SPIEGEL-Bestseller "Vom Glück allein zu sein", wie wertvoll und bereichernd es sein kann, Zeit mit sich selbst zu verbringen. Sie nimmt die Leser:innen mit auf ihre Reisen, teilt persönliche Erfahrungen und lädt dazu ein, die Kunst des Alleinseins neu zu entdecken und dabei zu einem erfüllteren Leben und zu sich selbst zu finden.

