"Das Leuchten des Alters" Herzerwärmende Porträts, die älteren Menschen eine Bühne geben

Seit 2011 schlägt Fotograf Johannes Bichmann sein mobiles Fotostudio in Altenheimen und Tagespflegen auf. Dort porträtiert er Senior:innen für sein Projekt "Das Leuchten des Alters", in dem er ihnen mit seinen Fotos Wertschätzung und Beachtung schenkt. Seit 2022 arbeitet der Künstler mit der "Caritas" in Oldenburg zusammen, die die Kontakte vermittelt und das Projekt tatkräftig unterstützt. Auf den Beweggrund seiner Arbeit angesprochen, erläutert Johannes Bichmann: "Wir vergessen oft und gerne, dass sich hinter dem Apparat "Pflege" Individuen verbergen. Ich möchte mit meinem Projekt "Das Leuchten des Alters" dem wichtigen Bereich der Altenpflege helfen, mehr Sichtbarkeit in der Gesellschaft zu erlangen." Herausgekommen sind bewegende Aufnahmen, die die Seelen der Protagonist:innen zeigen und sie zum Strahlen bringen. Mehr über den Fotografen und seine Projekte erfahrt ihr hier.

