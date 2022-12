Das perfekte Weihnachtsgeschenk: 6 Tipps, die eure Liebsten glücklich machen

von Pia Goward Heiligabend steht vor der Tür und ihr wisst noch nicht, was ihr euren Liebsten schenken sollt? Wir haben sechs perfekte Weihnachtsgeschenke für euch.

Weihnachten ist zwar hauptsächlich die Zeit der Liebe und Freude, doch auch ein kleines Geschenk erhellt das Gemüt zu dieser besinnlichen Jahreszeit. Da darf es schon mal etwas Besonderes sein, was verschenkt wird. Doch wie findet man das perfekte Weihnachtsgeschenk und kann man das überhaupt verallgemeinern? Die Antwort lautet ja! Denn es gibt einige Geschenke, über die sich einfach jede Person freut und daher auch perfekt für Weihnachten geeignet sind. Was das ist? Wir zeigens euch!

Gemeinsam Zeit verbringen

Zeit ist mit das Wertvollste, was wir besitzen. Wieso sie dann nicht einfach verschenken an einen Menschen, der uns besonders am Herzen liegt? Schließlich sind diese Menschen ja auch sehr wertvoll für uns. Gemeinsam Zeit verbringen ist daher ein perfektes Geschenk, das in vielen Formen kommt. Das fängt bereits bei einem Kinobesuch an, aber auch ein gemeinsames Dinner ist immer eine gute Idee. Um zusammen neue Erinnerungen zu schaffen, ist ein kleiner Wochenend-Trip immer ein perfektes Geschenk. Und davon hat nicht nur die beschenkte Person etwas, sondern ihr gleich mit, denn so könnt ihr beide ein bisschen entspannen und den Alltagsstress hinter euch lassen.

Affiliate Link Wellness-Wochenende Deluxe in Bad Aussee in Österreich Jetzt shoppen 278,91 €

Personalisierte Produkte

Geschenke wie Schmuck, Gläser oder Lederwaren können mit einer kleinen Widmung oder dem Namen personalisiert werden. So wird aus einem vermeintlichen 0815-Geschenk ganz schnell etwas Einzigartiges. Eine weitere schöne Idee ist ein individuelles Sternenbild, beispielsweise des Geburtstages oder vom Tag eurer Hochzeit. Das Bild könnt ihr dann im Wohnzimmer aufhängen und euch beide daran erfreuen.

Affiliate Link Personalisierte Sternenkarte – Die Sternenkarte vom Wunschdatum mit Wunschtext Jetzt shoppen 25,95 €

Gutscheine

Kaum ein Geschenk ist so beliebt wie Gutscheine – und das nicht nur zu Weihnachten. Praktisch sind sie ja schließlich auch, denn bevor das Falsche gekauft und wieder umgetauscht wird, kann man gleich den richtigen Gutschein aussuchen und die beschenkte Person sucht sich selbst das perfekte Geschenk aus. Von Kleidung über Schmuck bis hin zu Gebrauchsgegenständen habt ihr hier freie Wahl. Was mag die zu beschenkende Person am liebsten? Stellt euch diese Frage, findet die Antwort und schon habt ihr euer Weihnachtsgeschenk.

Affiliate Link OTTO Geschenkgutschein, von 10 bis 250 Euro Jetzt shoppen 100,00 €

Geld verschenken

Wer nichts von Gutscheinen hält, kann auch einfach Geld verschenken und es dann dekorativ verpacken. Zum Beispiel könnt ihr kleine Scheine an einen Geldbaum hängen oder ihr nehmt eine kleine Laterne, die später für Kerzen genutzt werden kann. Füllt ein paar Weihnachtskugeln hinein und ergänzt das Ganze um ein paar Scheine. Schon ist das Geschenk fertig.

Affiliate Link Boltze Laterne Farol – Windlicht ohne Kerze, Indoor, Höhe 20 cm, Farbe anthrazit Jetzt shoppen 10,98 €

Süßwaren

Schokolade macht glücklich, das ist einfach ein Fakt. Und da wir an Weihnachten gerne glücklich sind, kann man Schokolade und auch andere Süßigkeiten schon als perfektes Weihnachtsgeschenk bezeichnen. Außerdem eignet sich beispielsweise eine Pralinenschachtel, um ein Geschenk wie einen Gutschein noch abzurunden.

Affiliate Link -17% Merry Classic - 20 handgefertigte Pralinen im Holzkästchen Jetzt shoppen 24,00 € 29,00 €

Bücher

Bücher sind neben Gutscheinen und Geldgeschenken ebenfalls bei den Deutschen sehr beliebt. Da gibt es schließlich auch eine ziemlich große Auswahl. Von Romanen über Thriller bis hin zu Biografien und Rezeptbüchern könnt ihr alles verschenken. Reisefans freuen sich auch immer wieder über neue Bücher zu bisher nicht erkundeten Destinationen.

Affiliate Link "Mimik" – das neue Buch von Sebastian Fitzek Jetzt shoppen 24,00 €

Ihr interessiert euch für Bücher? Dann schaut doch mal in unseren Artikeln zu "BookTok-Trends", "Buchtipps: Enemies to Lovers" und "Bücher, die du lesen solltest, wenn du dich nach Liebe sehnst" vorbei.

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.