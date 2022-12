Guten Rutsch! Mit diesen Vorsätzen startet die BRIGITTE-Redaktion ins neue Jahr

Nun ist es schon wieder so weit: das neue Jahr steht vor der Tür! Da dürfen die gute Vorsätze, die in 2023 (hoffentlich) umgesetzt werden, nicht fehlen. Wo sehen wir uns in einem Jahr und was wollen wir erreicht haben? Die Antworten aus unserer Redaktion inspirieren vielleicht auch dich, ein neues Projekt zu beginnen oder ein altes zu Ende zu bringen.