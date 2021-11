Die Schnäppchenjagd kann ermüdend sein. Nicht mit uns! Mit unseren Deals des Tages geben wir euch eine einfache und schnelle Übersicht, welche Angebote heute wirklich einen dicken Rabatt bringen.

Ihr kennt das: In Geschäften, in Online-Shops, auf Instagram und Co. – überall versuchen euch Marken und Unternehmen mit vermeintlich tollen Angeboten zu locken. Doch welcher Deal lohnt sich am Ende des Tages wirklich? Wir scannen täglich für euch die Angebote des Tages – von Amazon über AboutYou bis hin zu H&M lassen wir nichts aus – und sagen euch, welcher Deal und welcher Rabatt einen Blick wert ist.

Die besten Deals vom 12. November

Falls ihr noch auf der Suche nach dem passenden Adventskalender für euch und eure:n Partner:in seid, dann ist der Amorelie Adventskalender vielleicht etwas für euch. Bei dem spart ihr nämlich gerade ganze 35 Euro und könnt euch auf Toys mit und ohne Vibration, Soft-Bondage-„Werkzeuge“, Stimulierendes und weitere schöne Dinge freuen. Ideal für Einsteiger. Hier gehts zum Deal.

ZWILLING Messerblock

Ein richtig guter Messerblock ist schwer zu finden, aber nicht, wenn es diverse Angebote gibt wie bei diesem Modell von ZWILLING. Statt 229€ müsst ihr hier nur 99€ zahlen! Was für ein Schnäppchen! Die Messer bestehen aus rostfreiem Spezialstahl und die Griffe aus hochwertigem Kunststoff. Damit macht das Essenzubereiten gleich viel mehr Spaß. Hier gehts zum Deal.

Philips Lumea IPL-Gerät

Endlich dauerhaft haarfrei? Mit dem Philips Lumea IPL-Gerät ist das kein Problem, denn die Behandlung mit dem Gerät dauert nur drei Sitzungen und schon seid ihr für sechs Monate haarfrei - an Achseln, Beinen oder der in der Bikinizone. Noch für kurze Zeit spart ihr 122€ bei dem Gerät. Hier gehts zum Deal.

Wellensteyn Parka

Jacken und Mäntel von Wellensteyn sind immer eine sichere Bank. Aktuell spart ihr beim Sommer-Parka 50€ und bekommt dafür folgendes: Hochabschließender Kragen, Kapuze mit Tunnelzug, schließt mit Zwei-Wege-Reißverschluss, Innentaschen, weitenverstellbarer Tunnelzug auf Taillenhöhe und am Saum, gefütterte Verarbeitung und er ist zudem atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Hier gehts zum Deal.

M. Asam Serum

Nicht nur reife Haut möchte gepflegt werden, sondern auch solche, die mit Unreinheiten und großen Poren zu kämpfen hat. Da eignet sich am besten das Overnight Treatment Serum von M. Asam mit AHA & BHA Säuren, die für eine porentiefe Reinigung sorgen. Momentan gibt es das Serum noch für 30€ statt 40! Hier gehts zum Deal.

Kuscheldecke

Draußen wird es langsam kalt und ungemütlich, Zeit sich eine bequeme Decke zum Einkuscheln auf der Couch zu besorgen. Schlagt ihr heute zu, könnt ihr diesen beliebten Klassiker sogar 32% günstiger bekommen. Hier gehts zum Deal.

Magic Finish Lip Gloss Box

Drei tolle Farben für unterschiedliche Anlässe: Juicy Red, Strawberry Punch und Cream Cashmere. Der Lipgloss von asambeauty pflegt die Lippen mit Hyaluron und Vitamin E. Auch toll als Geschenk. Heute 33% günstiger. Hier geht's zum Deal.

Fondue von Tefal

Ob Käse, Öl oder Schokolade: Mit dem elektrischen Fondue mit regelbarem Thermostat können Sie jede Fondueart zubereiten. Das gesellige Essen ist ideal für Weihnachten und Silvester. Geeignet für sechs Personen. Heute spart ihr über 30 Euro.Hier geht's zum Deal.

Remington Ionen-Föhn

Der Ionen-Haartrockner von Remington ist mit drei Heizstufen und zwei Gebläsestufen ausgestattet und verfügt außerdem über eine Abkühlstufe zum Fixieren des Stylings. Die Ionen-Technologie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und zusätzliche Pflege. Heute gibt es den Föhn mit 38 % Rabatt.Hier geht's zum Deal.

Philips Tageslichtwecker

Mit dem Tageslichtwecker startest du entspannt in den Tag. Der Wecker imitiert den Sonnenaufgang und wird stufenweise heller. Dazu erklingen natürliche Geräusche, die langsam lauter werden. So wirst du nicht aus dem Schlaf gerissen, sondern erwachst sanft und startest stressfrei in den Tag. Heute gibt es den Wecker ganze 40 Euro günstiger.Hier geht's zum Deal.

