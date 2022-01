Die Schnäppchenjagd kann ermüdend sein. Nicht mit uns! Mit unseren Deals des Tages geben wir euch eine einfache und schnelle Übersicht, welche Angebote heute wirklich einen dicken Rabatt bringen.

Die besten Deals vom 10. bis 16. Januar

Armbanduhr von Liebeskind

Zum Verschenken oder um sich selbst etwas zu gönnen, eignet sich diese zeitlose Armbanduhr von Liebeskind. Die dunkle Uhr mit dem hochwertigen Edelstahl Mesharmband passt zu jedem Outfit und an jedes Handgelenk. Aktuell spart ihr beim Kauf 50 Euro. Hier gehts zum Deal.

Remington Lockenstab

Der Lockenstab von Remington zaubert weiche und natürliche Locken. Die hochwertige, antistatische Keramik-Turmalin-Beschichtung schützt das Haar während des Stylings. Du kannst zwischen zehn Temperaturstufen wählen. Heute gibt es den Pro Soft Curl 30 % günstiger. Hier geht's zum Deal.

Körperanalysewaage von Renpho

Die Körperanalysewaage von Renpho misst nicht nur euren Körperfettanteil, sondern bestimmt auch Daten von Muskelmasse, Proteinanteilen, BMR und BMI eures Körpers für einen gesunden Start ins neue Jahr. Spart jetzt 20%. Hier gehts zum Deal.

Corona Schnelltestset

Bei dem Corona Schnelltestset von HotGen spart ihr momentan noch 32%, sodass ihr nur noch 17 Euro zahlt. Hier gehts zum Deal.

Longsleeve von Under Armour

Sportlich und gut gekleidet startet ihr mit diesem Longsleeve von Under Armour ins neue Jahr. Mit Stehkragen und Reißverschluss seid ihr auch in der kalten Jahreszeit gut geschützt vor Kälte, Wind und Wetter. Hier gehts zum Deal.

Kettlebell

Kettlebell liegen noch immer stark im Trend. Mit ihnen lassen sich unzählige Übungen ganz einfach zu Hause durchführen und Bauch, Beine und Po wunderbar in Form bringen/halten. Je nach Trainingsstand und Übung könnt ihr zwischen Gewichten von zwei bis 28 Kilogramm wählen. Hier gehts zum Deal.

Doppelwandige Gläser von Bodum

Was für ein Genuss: Egal, ob Kaffee oder Tee – in den doppelwandigen Gläsern von Bodum macht euer Lieblingsgetränk so einiges her. Durch das spezielle, sogenannte Borosilikatglas bleiben eure Getränke länger heiß (oder kalt) und ihr verbrennt (oder verkühlt) euch dennoch nicht die Finger. Das 4er-Set besteht aus zwei Kaffeegläsern (350ml) und zwei Espressogläsern (80ml) und ist zudem für den Geschirrspüler, die Mikrowelle, den Ofen und das Gefrierfach geeignet. Hier gehts zum Deal.

Vibrationsplatte

Homeworkout leicht gemacht: Die Bluefin-Vibrationsplatte hilft dir dabei, dein Sportprogramm regelmäßig zu Hause durchzuführen. Insgesamt 180 Stufen und 5 Programme halten deine Muskeln auf Trab und bieten dir ein allumfassendes Fitnesstraining. Hier gehts zum Deal.

Yoga Block aus Kork

Ein Yoga Block hilft dabei, die Übungen richtig auszuführen. Dieses Modell aus Kork ist rutschfest und formstabil, hautfreundlich und juckt oder piekst nicht beim Training. Umweltfreundlich und fair produziert. Heute sparst du 12 Euro beim Kauf. Hier geht's zum Deal.

Massagepistole

Mit einer Massagepistole könnt ihr im Handumdrehen gegen Verspannungen und Muskelkater vorgehen. Die verschiedenen Aufsätze und Geschwindigkeitsstufen sorgen für die optimale Lockerung eures Gewebes und der Muskeln, sodass Schmerzen schnell der Vergangenheit angehören. Aktuell gibt es 44% Rabatt auf die begehrte Massage Gun von Aldom. Hier gehts zum Deal.

Raclette-Set

So schnell und einfach kann Genuss sein: Mit dem Mini-Raclette für zwei Personen schlemmt es sich im Handumdrehen. Grillt auf der Grillplatte frisches Gemüse und/oder Fleisch, während unten in den beiden Pfännchen zarter Käse schmilzt. Mit mehr als 40% Ersparnis könnt ihr bei den Zutaten aus dem Vollen schöpfen. Hier gehts zum Deal.

Revlon Warmluft- und Volumenbürste

Einzigartiges Volumen bekommt ihr mithilfe der Warmluftbürste von Revlon. Dank ihrer Technik sorgt sie für gesund aussehende, voluminöse Haare, die ihr ganz leicht stylen könnt. Wendet die Bürste in handtuchtrockenem Haar an und kreiert tolle Frisuren damit. Hier gehts zum Deal.

Moleskine Notizbuch

Bietet Platz für all deine Ideen und Projekte: Das Notizbuch aus Jacquardstoff besitzt 240 linierte Seiten aus elfenbeinfarbenem, säurefreiem Papier sowie ein Lesezeichen und ein Fach für Notizen, Souvenirs und Unterlagen. Der Einband ist mit einem stilvollen Fischgrätenmuster verziert. Heute 25% günstiger. Hier geht's zum Deal.

WMF Standmixer

Kreieren Sie leckere Shakes und gesunde Smoothies: Der WMF Mixer ist aus BPA-freiem Kunststoff und zerkleinert Obst, Gemüse und Nüsse mit dem 4-flügligen Edelstahlmesser schnell und einfach. Heute gibt es das Gerät zum halben Preis. Hier geht's zum Deal.

Staubsauger von AEG

Seit Jahrzehnten gehören Staubsauger der Marke AEG zu den Top-Produkten. Qualität, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit zeichnet sie aus. Der Bodenstaubsauger "VX8-2-ÖKO" bietet euch eine starke Saugleistung und ist zudem zu 55 Prozent aus recyceltem Kunststoff gefertigt. Weitere Pluspunkte: nur 64 Dezibel laut bzw. leise und 12 Meter Aktionsradius. Hier gehts zum Deal.

Grobstrick-Pullover von s.Oliver

Bei eisigen Temperaturen kuscheln wir uns am liebsten in warme Pullover mit Rollkragen. Aktuell spart ihr fast 25% auf diesen Baumwoll-Mix-Pullover von s.Oliver. Hier gehts zum Deal.

Stiefel aus Kunst-Wildleder von Uniqlo

Diese Kunstlederstiefel von Uniqlo sind wunderbare Allrounder. Sie passen sich dank des dezenten Grautons, der Wildlederoptik und der schlichten Form ideal deinem Outfit an, sind durch das dehnbare und wasserabweisende Material bequem und gleichzeitig allseits bereit. Hier gehts zum Deal.

Midi-Kleid von Guess

Mit diesem Kleid legst du im wahrsten Sinne einen glänzenden Auftritt hin. Das schmal geschnittene Midi-Kleid von Guess schimmert in einem zarten Roséton und setzt deinen Körper mit Spaghettiträgern und Wasserfallausschnitt perfekt in Szene. Hier gehts zum Deal.

WMF Wasserkocher

Im Winter ist eine heißer Tee einfach immer eine gute Idee. Der Wasserkocher von WMF überzeugt mit schlichtem Design und Top Qualität. Er ist aus Edelstahl gefertigt, verfügt über einen gummierten, ruschfesten Griff und einen herausnehmbaren Kalk-Filter sowie einen Überhitzungsschutz. Heute sparen Sie 30 Euro. Hier geht's zum Deal.

Yankee Candles Duftkerzen

Die Duftkerzen von Yankee Candle zaubern ein angenehmes, dauerhaftes Dufterlebnis in dein Zuhause. Die schönen Kerzen aus Premiumwachs befinden sich in einem Glas mit Deckel, der dafür sorgt, dass der Duft erhalten bleibt. Die Kerzen haben eine stolze Brenndauer von 110 bis 150 Stunden, besitzen einen bleifreien Baumwolldocht und brennen schön gleichmäßig ab. Verschiedene Düfte stehen zur Auswahl. Hier geht's zum Deal.

Oral-B iO Series 7

Aktuell kannst du beim Kauf einer Oral-B iO Series 7 fast 50% sparen. Die elektrische Zahnbürste verfügt über fünf Smart-Putzprogramme sowie eine intelligente Andruckkontrolle. Hier gehts zum Deal.

Playmobil Dollhouse

Das Playmobil Dollhouse eignet sich perfekt als Weihnachtsgeschenk für eure Kinder oder Neffen und Nichten. Zahlt jetzt weniger als 17 Euro für ein Schlafzimmer und Nähstudio mit Lichteffekten, statt 23 Euro. Hier gehts zum Deal.

Crossbody Tasche von Liebeskind Berlin

Die Crossbody Bag von Liebeskind Berlin ist aus weichem Glattleder gefertigt und besitzt neben einem Hauptfach mit Reißverschluss zwei zusätzliche Seitenaußenfächer und einen verstellbaren Schultergurt. Das zeitlose und edle Design passt zu verschiedensten Outfits. Die Tasche gibt es in unterschiedlichen Farben. Heute für unter 90 Euro shoppen. Hier geht's zum Deal.

