Die Schnäppchenjagd kann ermüdend sein. Nicht mit uns! Mit unseren Deals des Tages geben wir euch eine einfache und schnelle Übersicht, welche Angebote heute wirklich einen dicken Rabatt bringen.

Ihr kennt das: In Geschäften, in Online-Shops, auf Instagram und Co. – überall versuchen euch Marken und Unternehmen mit vermeintlich tollen Angeboten zu locken. Doch welcher Deal lohnt sich am Ende des Tages wirklich? Wir scannen täglich für euch die Angebote des Tages – von Amazon über AboutYou bis hin zu H&M lassen wir nichts aus – und sagen euch, welcher Deal und welcher Rabatt einen Blick wert ist.

Die besten Deals vom 4. April

Akupressurmatte

Affiliate Link -33% Amazon: Akupressur-Set zur wohltuenden Entspannung und besseren Durchblutung Jetzt shoppen 19,90 € 29,90 €

Schon ausprobiert? Eine Akupressurmatte soll mit ihren vielen feinen Nadeln krampflösend, entspannend und durchblutungsfördernd wirken. Das Modell von Ergotopia gibt es inklusive Kissen aktuell 33% reduziert. Hier geht's zum Deal.

Skinny Jeans von Tommy Jeans

Die Skinny-Fit Jeans "NORA" von Tommy Jeans ist aktuell um bis zu 20% rabattiert. Die schmale Passform schmiegt sich optimal an die Beine an und streckt sie optisch in die Länge. Hier gehts zum Deal.

Biotherm "Blue Therapy Multi-Defender"

Affiliate Link -28% Flaconi: Biotherm "Blue Therapy Multi-Defender" / SPF 25 Jetzt shoppen 51,95 € 73,00 €

Gerade trockene Haut bedarf gerne mal ein Mehr an Aufmerksamkeit. Der "Blue Therapy Multi-Defender" von Biotherm sorgt mit einem Lichtschutzfaktor von 25 für Schutz und beste Pflege in einem. Aktuell gibt es fast 50% Rabatt. Hier gehts zum Deal.

Remington Glätteisen Keratin Therapy Pro

Affiliate Link -44% Remington Glätteisen "S8590", Keratin Therapy Pro Jetzt shoppen 52,26 € 94,99 €

Ob Locken und glatte Haare – mit dem Glätteisen Keratin Therapy Pro von Remington schafft ihr alles ganz leicht, denn das Stylingtool gleitet nicht nur sanft durch eure Haare, sondern schützt sie dank eines Sensors auch vor zu viel Hitze. Spart jetzt 44%! Hier gehts zum Deal.

Braun IPL-Gerät

Affiliate Link -33% Braun IPL-Haarentferner Silk·Expert Pro 5 PL5137 Jetzt shoppen 399,99 € 599,99 €

Der Sommer ist in greifbarer Nähe und ihr wollt lästige Härchen dauerhaft und schmerzfrei loswerden? Da eignet sich das Braun IPL-Gerät, das durch Lichtimpulse eure Haare entfernt. Aktuell gibts einen Rabatt von 40%! Hier gehts zum Deal.

Corona Schnelltestset

Affiliate Link -61% Hotgen Corona Schnelltest Selbsttest, 5 Stück Jetzt shoppen 9,78 € 24,95 €

Bei dem Corona Schnelltestset von HotGen spart ihr momentan 60%, sodass ihr weniger als 10 Euro zahlt. Hier gehts zum Deal.

Liebeskind Tasche

Affiliate Link -30% Amazon: Liebeskind Berlin Damen Lova Hobo Damen Schultertaschen, Schwarz Jetzt shoppen 139,62 € 199,90 €

Die beliebte Lova Hobo Bag von Liebeskind ist ein stylischer Begleiter fürs Büro, den Shopping-Trip oder den Restaurantbesuch. Der zeitlose Klassiker ist aus Glattleder gefertigt und verfügt über ein Hauptfach mit Reißverschluss, einen gefütterten Innenraum mit Reißverschlussfach, Karabiner und zwei Steckfächer. Heute ganze 30% reduziert. Hier geht's zum Deal.

Marlies Möller veganes Haarpflegeset

Affiliate Link -38% Marlies Möller Vegan Pure Set 4 Haarpflegeset 1 Stk Jetzt shoppen 31,95 € 51,80 €

Geschmeidiges, glänzendes Haar wünscht sich jede:r. Mit dem veganen Haarpflegeset von Marlies Möller bestehend aus einem Shampoo, einem Leave-in-Conditioner und einem Sugar Scalp Scrub ist das möglich. Hier gehts zum Deal.

Apple AirPods Pro

Affiliate Link -30% Apple AirPods Pro mit MagSafe Ladecase (2021) Jetzt shoppen 195,99 € 279,00 €

Mit den Apple AirPods Pro genießt ihr beste Hörqualität und das aktuell zu einem Spitzenpreis – mit einem Rabatt von 30%. Dafür bieten euch die In-Ear-Kopfhörer bis zu fünf Stunden ungestörten Hörspaß, aktive Geräuschunterdrückung, einen Transparenzmodus, um an eurer Umgebung teilhaben zu können oder zwischendurch Gespräche zu führen. Da die Kopfhörer vor Wasser- und Schweiß geschützt sind, sind die Apple AirPods Pro die idealen Trainingspartner. Hier gehts zum Deal.

Bosch Tassimo Style & Bosch Tassimo My Way 2

Affiliate Link (Rabatt: -69% / Originalpreis: 116 Euro) Bosch Tassimo "Style" Jetzt shoppen 34,99 €

Bei Media Markt könnt ihr heute beim Kauf einer Bosch Tassimo Kapselmaschine richtig viel Geld sparen. Hier sind gleich zwei verschiedene Modelle stark rabattiert. Mit der kleineren Bosch Tassimo Style könnt ihr 70 verschiedene Heißtgetränke zubereiten – mit einem einzigen Knopfdruck. Dank eines Rabatts von 69% spart ihr heute fast 100 Euro.Hier gehts zum Deal.

Sommerkleid aus Leinen

Affiliate Link -23% s.Oliver: Stufenkleid aus purem Leinen Jetzt shoppen 60,99 € 79,99 €

Leinen ist ein wunderbares Material für die warmen Tage im Jahr. Mit diesem Kleid könnt ihr frühlingshafte Spaziergänge ebenso genießen wie erste Kaffeebesuche in der Sonne. Und mit der legeren Passform wird es zusätzlich gemütlich. Hier gehts zum Deal.

Kleid von s.Oliver

Affiliate Link -24% s.Oliver: Kleid mit Musterstruktur Jetzt shoppen 97,99 € 129,99 €

Im Frühling mit einer dünnen Strumpfhose und kleiner Jacke, im Sommer "unten ohne" – mit diesem Kleid von s.Oliver seid ihr für die nächsten Monate bestens ausgestattet. Vielseitig kombinierbar gibt es das leichte Kleid mit Musterstruktur in diesem frühlingshaften Blauton sowie in klassischem Schwarz. Der Schnitt gibt euch jede Menge Bewegungsfreiheit – ein Allrounder für Cafébesuche, lauschige Sommerabende im Garten und mehr. Hier gehts zum Deal.

Tierhaarentferner / Fusselrolle

Affiliate Link -37% ACE2ACE: Tierhaarentferner / Fusselrolle für Hunde- & Katzenhaare / für Bett, Sofa, Auto, Teppich Jetzt shoppen 14,43 € 22,99 €

Ihr liebt euer Haustier, nicht aber ihre ganzen Haare überall? Das kennen wir. Mit diesem Tierhaarentferner oder Fusselroller ist das kein Problem. Einfach über Möbel, Kleidung, Teppichen und Co. gerollt und schon sind die lästigen Haare verschwunden. Nach Gebrauch einfach die Klappe öffnen und den Inhalt im Müll entsorgen – so kann die Fusselrolle einfach wieder verwendet werden. Schont Nerven und Geldbeutel. Hier gehts zum Deal.

Beurer Mani- und Pediküre-Set

Mit einem Mani- und Pediküre-Set könnt ihr eure Hände und Füße fit für den Sommer machen. Sneaker und Stiefel werden bald gegen Sandalen getauscht und auch die Ringe blitzen wieder an euren Fingern und werden nicht länger von Handschuhen versteckt. Spart jetzt auf das Set von Beurer 28%. Hier gehts zum Deal.

Revlon Warmluftbürste

Affiliate Link -14% Revlon Warmluftbürste RVDR5282UKE, Salon One-Step Haartrockner &Volumiser Jetzt shoppen 59,99 € 69,99 €

Eine schicke Föhnwelle á la 90s solls sein? Damit ihr auf den Comeback-Trend-Zug aufspringen könnt, braucht ihr lediglich eine Warmluftbürste, mit der ihr euer Haar trocknet und zugleich stylt. Unglaubliches Volumen wird zum Normalfall und das alles mit einem Rabatt von 28%. Hier gehts zum Deal.

Renpho Fußmassagegerät

Affiliate Link -33% RENPHO Fußmassagegerät bis Schuhgröße 46 Jetzt shoppen 127,49 € 189,99 €

Nach einem stressigen Tag gibt es fast nichts schöneres, als seine Füße zu entspannen. Dafür ist ein Massagegerät mit Wärmefunktion genau das Richtige. Nach dem Kneten und Rollen fühlen sich eure Füße entspannter an und sind sogar im besten Fall wieder schmerzfrei. Hier gehts zum Deal.

Hula-Hoop-Reifen

Affiliate Link -56% Hula-Hoop für Erwachsene & Kinder zur Gewichtsabnahme und Massage Jetzt shoppen 25,49 € 58,99 €

Dank seines wellenförmigen Designs bietet dieser Hula-Hoop-Reifen Massage und Fitness zugleich. Die Außenseite besteht aus weichem und hautfreundlichem EVA-Schaum. Innen ist er mit hochwertigem PEKunststoff umhüllt. Aktuell gibt es das Gerät zum halben Preis. Hier gehts zum Deal.

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.