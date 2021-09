Die Schnäppchenjagd kann ermüdend sein. Nicht mit uns! Mit unseren Deals des Tages geben wir euch eine einfache und schnelle Übersicht, welche Angebote heute wirklich einen dicken Rabatt bringen.

Ihr kennt das: In Geschäften, in Online-Shops, auf Instagram und Co. – überall versuchen euch Marken und Unternehmen mit vermeintlich tollen Angeboten zu locken. Doch welcher Deal lohnt sich am Ende des Tages wirklich? Wir scannen täglich für euch die Angebote des Tages – von Amazon über AboutYou bis hin zu H&M lassen wir nichts aus – und sagen euch, welcher Deal und welcher Rabatt einen Blick wert ist.

Die besten Angebote vom 28. September

Vitamin C Serum

Affiliate Link -26% Amazon: Vitamin C Serum Jetzt shoppen 21,90 € 29,90 €

Das Serum mit Vitamin C und Hyaluronsäure spendet intensive Feuchtigkeit und lässt den Teint frischer und jünger wirken. Bei regelmäßiger Anwendung beugt es Fältchen, Augenringen und Altersflecken vor. Ohne Parabene, Mikroplastik und Silikone. Heute sparst du satte 26%. Hier geht's zum Deal.

Philips IPL-Haarentfernungsgerät

Affiliate Link -17% Philips Lumea Advanced IPL-Haarentfernungsgerät Jetzt shoppen 199,00 € 239,95 €

Glatte, haarfreie Haut ist schon lange dein Traum? Dann kommt hier das perfekte IPL-Haarentfernungsgerät für dich. Das IPL-Gerät von Philips wird dir geliefert inklusive zwei spezielle Aufsätze für Körper und Gesicht und einem Korrekturtrimmer – und das alles heute 17% günstiger. Hier gehts zum Deal.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Affiliate Link -32% Samsung Galaxy Tab S6 Lite, inkl. S Pen Jetzt shoppen 249,00 € 369,45 €

Ein neues Tablet muss her, am besten zum Arbeiten und fürs Gaming? Kein Problem, denn dieses Tablet von Samsung bietet dir genau das. Das Beste ist jedoch, dass es dank seines nahtlosen, metallischen Unibody so schön schlank und leicht ist. Heute sparst du satte 32% dabei. Hier gehts zum Deal.

Clearblue Schwangerschaftstest

Eine frühe Schwangerschaftserkennung mit einer über 99 prozentigen Zuverlässigkeit verspricht die Marke Clearblue mit ihren Schwangerschaftstests. In diesem Set sind zwei Tests enthalten. Heute zum Schnäppchenpreis von nicht mal 10 Euro.Hier gehts zum Deal.

Sony Sport-Walkman

Affiliate Link -29% Sony Sport-Walkman, verschiedene Farben und Stile Jetzt shoppen 77,99 € 109,90 €

Sie sind kabellos, Wasser- und Staubdicht, der stylische Sport-Walkman von Sony ist nicht nur super beliebt unter den Sportlern, sondern heute auch noch um 29% rabattiert. Hier gehts zum Deal.

Bomberjacke

Sie gehört zu den Trendjacken im Herbst 2021: Die Bomberjacke feiert ihr Comeback. Wenn du dir auch eine gönnen willst, dann dürften dich die mehr als 40 Prozent Rabatt heute begeistern. Das Modell von Urban Classics setzt auf klassische Elemente – etwa die zusätzliche Tasche am Oberarm. Hier gehts zum Deal.

Wiederverwendbarer Tierhaarentferner

Affiliate Link -44% Ace2Ace: Tierhaarentferner / Fusselrolle für Hunde- und Katzenhaare Jetzt shoppen 12,74 € 22,99 €

Haustiere sind eine solche Bereicherung! Und doch gibt es meist ein Manko: Ihre Haare verteilen sich einfach überall. Auf dem Boden sind sie schnell weggesaugt – auf der Kleidung, den Sofas und Betten hat man jedoch schnell ein Problem. Dafür gibt es diesen effektiven Tierhaarentferner, der ähnlich einer Fusselbürste funktioniert. Einfach fix über die Textilien fahren und schon kann man zu einer neuen Kuschelaktion ansetzen. Hier gehts zum Deal.

Fußmassagerät

Affiliate Link -25% RENPHO Fußmassagegerät mit Wärme und Fernbedienung Jetzt shoppen 119,99 € 159,99 €

Nicht nur der Nacken und Rücken suchen manchmal Erholung in Form einer Massage, sondern auch die Füße. Mit einem Shiatsu-Fußmassagegerät mit Multi-Level-Einstellungen für zu Hause habt ihr in Nullkommanichts entspannte Füße und das mit einem Rabatt von 37%. Hier gehts zum Deal.

Chanel Portemonnaie

Affiliate Link -33% Chanel Täschchen/Portemonnaie aus Leder in Creme Jetzt shoppen 500,00 € 749,00 €

Chanel ist eine der bekanntesten Luxusmarken weltweit und sorgt mit seinen Taschen und Kleidungsstücken immer wieder für Klassiker. Mit einem Portemonnaie des Labels habt ihr nicht nur einen richtigen Hingucker, sondern auch eine tolle Investition getätigt mit einem Rabatt von 33%!Hier gehts zum Deal.

Liebeskind Armbanduhr

Affiliate Link -43% Amazon: Liebeskind Berlin Uhr mit Lederarmband Jetzt shoppen 84,89 € 149,90 €

Schlicht und elegant: Die Armbanduhren der Brand Liebeskind Berlin werten jedes Outfit auf. Das flache Gehäuse ist aus poliertem Edelstahl und kratzunempfindlichem Glas. Das hochwertige Lederband ist angenehm zu tragen. Die Uhr ist in rosa, roségold und silber und mit verschiedenen Bändern erhältlich. Hier geht's zum Deal.

Hula-Hoop-Reifen

Der Hula-Hoop-Reifen ist noch immer groß im Trend. Immerhin gibt es kaum eine einfachere und spaßigere Weise, um den eigenen Körper in Form zu bringen. Bauchmuskeltraining hat selten so viel Freude gemacht. Hier gehts zum Deal.

Unglaubliche Angebote aus Beauty und Mode

Jeans von Edited

Eine neue, schwarze Jeans soll her, am besten ein angesagtes Modell? Dann greif heute zu und spare ganze 50% auf dieses trendige Modell. Das Beste: Schwarz passt zu allem. Hier gehts zum Deal.

Zahnaufhellungscreme

Affiliate Link -25% Natürliche Kokosnuss Aktivkohlepulver zur Zahnaufhellung Jetzt shoppen 14,99 € 19,99 €

Weiße Zähne ohne den Gang zum Zahnarzt? Kein Problem, mit einer natürlichen Zahnaufhellungscreme mit Kokos und Aktivkohle plus einem Rabatt von 57%. Hier gehts zum Deal.

Mousse-Make-up und Resveratrol-Serum von Asambeauty

Affiliate Link -34% MAGIC FINISH Make-up Mousse & NT50 Essence of Youth Jetzt shoppen 35,75 € 54,50 €

Jugendliche Haut mithilfe eines Resveratrol-Serums und hauchfeinem, aber deckendem Make-up? Kein Problem mit dem Beautyset von Asambeauty. Das Mousse-Make-up ist mittlerweile ein wahrer Klassiker und passt sich jedem Hautton automatisch an. Das Set bekommt ihr jetzt noch mit einem Rabatt von 34%! Hier gehts zum Deal.

Kleid von Edited

Der Herbst steht vor der Tür – Zeit auch die Garderobe den wechselnden Temperaturen anzupassen. Mit diesem hellblauen Kleid von Edited ist das kinderleicht. Ohne viel Aufwand wird aus dem luftig-leichten Dress ein herbstlicher Hingucker. Hier gehts zum Deal.

Vitamin A Tropfen

Affiliate Link -50% Vitamin A Tropfen, hochdosiert Jetzt shoppen 9,99 € 19,99 €

Seren, Cremes, Toner, wir benutzen diverse Produkte für unsere Haut, damit sie schöner, praller und allgemein besser aussieht. Mit Vitamin A Tropfen arbeitet ihr von innen nach außen und sorgt neben schöner Haut auch noch für verbesserte Sehkraft und ein starkes Immunsystem. Maximal 3 Tropfen täglich sind erlaubt. Spart jetzt noch 57% beim Kauf der Tropfen. Hier gehts zum Deal.

Unglaubliche Angebote aus Haushalt und Küche

Waffeleisen

Affiliate Link -29% Amazon: Waffeleisen für klassische Herzwaffeln Jetzt shoppen 29,99 € 41,99 €

Das Waffeleisen von Cloer ermöglicht fettreduziertes Backen durch die Antihaftbeschichtung. Den Bräunungsgrad kannst du per Drehregler nach deinem Geschmack wählen. Guten Appetit! Hier geht's zum Deal.

WMF Kochtopf-Set

Affiliate Link -52% WMF Provence Plus Topfset Jetzt shoppen 119,99 € 249,00 €

Das Kochtopf-Set von WMF ist für jede gängige Herdart geeignet, darf auch in die Spülmaschine und in den Backofen und ist zudem unbeschichtet und rostfrei. Momentan spart ihr noch 52% beim Kauf des Sets! Hier gehts zum Deal.

Wasserkocher von Russell Hobbs

Affiliate Link -45% Russell Hobbs: Wasserkocher mit Schnellkochfunktion und LED-Beleuchtung Jetzt shoppen 22,99 € 41,99 €

Euer Wasserkocher gibt so lange seinen Geist auf? Kein Problem, denn mit diesem Wasserkocher mit der Energieklasse A+++ spart ihr Strom und dank der Schnellkochfunktion habt ihr super fix kochendes Wasser, da ist der alte Wasserkocher schnell vergessen. Hier gehts zum Deal.

WMF Besteckset

Affiliate Link -46% WMF Atria Edelstahl Besteck-Set für 6 Personen Jetzt shoppen 64,80 € 119,99 €

Das 30-teilige Besteckset Atria von WMF ist für 6 Personen geeignet und mit seinem polierten Edelstahl ein absoluter Klassiker, der sich lange halten wird. Aktuell gibt es 41% Rabatt auf das Produkt. Hier gehts zum Deal.

Unglaubliche Angebote aus Freizeit und Technik

Bestseller-Yogamatte

Affiliate Link -40% Amazon-Bestseller: Yogamatte mit Tragegurt Jetzt shoppen 24,99 € 41,99 €

Es vergeht kaum ein Tag in eurem Leben ohne Yoga, Gymnastik oder generell Entspannung? Nur eine schöne Ausstattung fehlt euch noch? Dann greift heute bei diesem Angebot zu, denn die Bestseller-Yogamatte ist 45% rabattiert. Hier gehts zum Deal.

AirPods und AirPods Pro

Affiliate Link -29% Apple AirPods mit kabelgebundenem Ladecase Jetzt shoppen 127,00 € 179,00 €

Affiliate Link -30% Apple AirPods Pro Jetzt shoppen 195,00 € 279,00 €

Wer auf klangvollen Hörgenuss und Apple-Produkte steht, der hat heute direkt zwei Möglichkeiten, sichtbar Geld zu sparen. Sowohl die AirPods als auch die AirPods Pro sind mit jeweils 29 Prozent Preisnachlass zu erhalten. Was selbstverständlich gleich bleibt, ist die Qualität und die intuitive Handhabung der Kopfhörer, die unter Musikliebhaber:innen ebenso geschätzt wird wie unter Podcast- und Hörbuchhörer:innen.

Während die AirPods mit einem kabelgebundenen Ladecase daherkommen, sind die AirPods Pro mittels eines kabellosen Case aufzuladen. Zusätzlich verfügen die AirPods Pro über eine Geräuschunterdrückung. Hier gehts zu den AirPods und hier zu den AirPods Pro.

Einige Links in diesem Artikel sind kommerzielle Affiliate-Links. Wir kennzeichnen diese mit einem Warenkorb-Symbol. Mehr Informationen dazu gibt es hier.